Veronica Peparini, dopo il dramma anche la beffa | Il dolore di una madre

Annuncio inaspettato: mamma a 52 anni, ma a complicarle la vita arrivano l’ombra di una malattia e l’odio da parte degli utenti del web…

Veronica Peparini, celebre coreografa con un illustre percorso artistico, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della danza, in particolare grazie al suo coinvolgimento nella trasmissione televisiva “Amici”.

La sua esperienza e talento hanno guadagnato ammirazione, ma di recente, un lieto annuncio ha trasformato la gioia in un campo di battaglia mediatico.

A 52 anni, Veronica ha rivelato di essere in procinto di diventare madre: un’esperienza del tutto nuova per lei, assente nella sua vita fino a questo momento.

Ma mentre molti esprimono affetto e sostegno ecco arrivare un’ondata di critiche feroci, alimentate da più elementi che “stonano” agli occhi di alcuni e aggravate da una notizia riportata sui social dallo stesso compagno di Veronica.

Incinta a 52 anni, ma in pochi sono felici

Veronica Peparini ha recentemente condiviso la gioiosa notizia della sua gravidanza durante un’intervista condotta nel salotto di “Verissimo”: per lei sono in arrivo due gemelle. La notizia è stata accolta con un’iniziale reazione positiva da parte dei fan, felici per lei e per la sua esperienza, ma ben presto sono iniziate a piovere le critiche: la principale motivazione riguarda l’età del suo compagno, Andreas Muller, che ha 27 anni.

Andreas e Veronica si sono conosciuti negli studi di “Amici di Maria De Filippi” cinque anni fa, durante la partecipazione del ragazzo, all’epoca ventiduenne, al popolare reality di Canale 5. All’epoca i due erano insegnante ed allievo; né questa delicata posizione, né la differenza d’età hanno impedito ai due di stabilire un rapporto stabile e duraturo. Ad aggravare le critiche sono poi arrivate alcune informazioni riguardanti le problematiche che Veronica sta affrontando per portare a termine la gravidanza, a cui ha risposto lo stesso Muller.

Andreas prende le difese di Veronica

Proprio Andreas Muller infatti ha parlato sul suo profilo Instagram di alcune complicazioni legate alla gravidanza. La coppia sta affrontando un momento particolarmente delicato, con un rischio di trasfusione feto fetale, e Veronica si sta sottoponendo a costanti controlli affinché la situazione non degeneri. Sorprendentemente, le critiche non si sono placate dopo la sua dichiarazione.

Molti hanno continuato ad attaccare Veronica Peparini, rivolgendo insulti e persino accusandola di essere la responsabile delle difficoltà che sta attraversando. Alcuni sostengono che la sua “scelta egoistica” di diventare madre in età avanzata stia mettendo a repentaglio la vita delle sue figlie. Questo attacco critico e spesso ingiusto evidenzia una realtà in cui le decisioni personali, specialmente in merito alla maternità, sono ancora soggette a giudizi e stereotipi sociali; “Ora vogliamo solo positività e ottimismo”, ha scritto Veronica sui social. “Per noi conta solamente arrivare alla fine di questa gravidanza con entrambe le piccole“.