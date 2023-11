Alessia Marcuzzi, la sua foto al naturale la fa diventare un bersaglio facile: “Non è bella” | Volano paroloni contro di lei

“Non è bella”: piovono critiche su Alessia Marcuzzi, la foto al naturale scatena le polemiche degli haters.

Accade spesso che le Vip si mostrino al naturale, senza trucco e senza filtri sui social, per un duplice motivo, da un lato, infatti, vogliono mostrare al pubblico di essere donne esattamente come tutte le altre, con imperfezioni e rughe.

Dall’altro lato, però, sanno di avere un “potere” o meglio un certo ascendente sul proprio pubblico e sono tante a mostrarsi al naturale proprio per sensibilizzare su tematiche come la body positivity, cercando di infondere un po’ di autostima in tante donne che cercando di raggiungere modelli di bellezza spesso difficili da raggiungere.

Appassionata da sempre di beauty e make up, Alessia Marcuzzi è proprio una tra le donne dello showbiz che ha sempre trasmesso messaggi positivi condividendo le sue esperienze con i fan, come ad esempio la “confessione” di come veniva bullizzata a causa delle sue gambe a x e di come poi le ha fatte diventare un suo punto di forza e sicurezza.

Alessia Marcuzzi, inoltre, ricordiamo che ha anche un suo brand di prodotti per la cura del viso, Luce Beauty, per venire incontro alle esigenze di tutte le tipologie di pelli sensibili, delicate e mature prendendosi cura di loro con ingredienti bio che rispettano l’epidermide e anche il pianeta.

Alessia Marcuzzi sotto attacco dagli haters

Nonostante il suo grande attivismo verso la cura e il benessere, purtroppo però gli haters, così come la maggior parte del pubblico considerano Alessia Marcuzzi solo come vip e quindi personaggio pubblico, più che persona e donna, ed è per questo motivo che può e che deve essere criticata per il suo aspetto fisico.

“La Marcuzzi non è bella senza trucco” scrive l’hater, mentre un’altra commenta “perché col trucco è bella?!“, insomma la foto senza trucco e senza filtri della conduttrice tv ha subito scatenato le aspre critiche da parte dei followers.

La foto della discordia

Nella foto pubblicata, si vede Alessia Marcuzzi senza trucco, senza filtri e con i capelli raccolti in un morbido e comodo chignon con tutte le sue prime rughe e segni d’espressione naturali per ogni donna che abbia superato i 30 anni. La showgirl ha ormai 51 anni, non è di certo una ragazzina eppure continua a mantenersi in forma, eppure questo non basta.

Non solo commenti sulla sua bellezza, ma anche su presunti interventi di chirurgia estetica, ma al di là di ciò che è stato scritto dagli haters, la cosa peggiore è che come al solito i commenti negativi arrivano proprio da donne che dovrebbero sapere quanto sia difficile dover mantenere degli standard di bellezza irrealistici, confermando quanto ancora oggi siano proprio le donne le peggior nemiche di sé stesse.