“Chiudiamo Rai Uno”: telespettatori increduli | La minaccia arriva proprio da lui

Un episodio incredibile è avvenuto proprio durante una trasmissione sulla rete pubblica: alcuni telespettatori sono rimasti allibiti.

Quando si va in onda in diretta, si sa, può succede davvero di tutto, ma l’imperativo rimane lo stesso, ‘lo show deve continuare’.

Tra incidenti e qualche errore, la televisione sopporta tutto, anzi, sovente divengono virali proprio degli spezzoni che riguardano aneddoti particolari e bizzarri.

Qualcosa di simile è accaduto su Rai Uno, nel corso di uno dei programmi più seguiti di sempre che va in onda da diversi anni.

Inutile dire che questa trasmissione si presta non poco alle gaffe: vediamo cosa è accaduto.

Rai Uno, un momento ‘sconvolgente’

Parliamo niente di meno che di un programma che va in onda il sabato sera in prima serata: Ballando con le Stelle, cond0tto dalla meravigliosa e competente Milly Carlucci. Nel corso della trasmissione le coppie, formate da ballerini o ballerine professioniste e celebrità, si cimentano in performance di danza sfidandosi tra di loro, fino a giungere, per eliminazione, a una coppia vincitrice.

Dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e pettegolezzi sui partecipanti, finalmente siamo nel vivo della gara, e le coppie partecipanti sono composte davvero da personalità di eccezione quest’anno, che rendono il tutto ancora più interessante.

Un episodio pazzesco

Tra le coppie più chiacchierate di quest’anno c’è senza dubbio quella formata da Anastasia Kuzmina e Teo Mammucari: quest’ultimo, infatti, ha conquistato tutto con il suo fare comico e le battute, per non parlare delle polemiche sul web che hanno coinvolto lui e la giudice Selvaggia Lucarelli. Quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata, però, rimane senza precedenti.

Alle coppie, nello specifico alla parte maschile, è stato chiesto di interpretare Tony Manero, immortale personaggio interpretato da John Travolta in La febbre del sabato sera. Ovviamente tutti si sono prestati a questa imitazione di certo non facile, ma un inconveniente è intervenuto a creare momenti di ilarità per ben due volte. Infatti, sia Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, che al conduttore e comico Teo Mammucari, è accaduta una cosa singolare: a entrambi si sono strappati i pantaloni nel bel mezzo della performance. “Giurati, se mi date un votaccio faccio vedere tutto e chiudiamo Rai Uno”, ha detto ridendo una volta concluso l’episodio imbarazzante Mammucari.