Mara Maionchi vede nero: “Testa di c****, come ti permetti?” | Sfuriata pazzesca durante le prove

Insulto personale da parte di una ragazza, lei risponde a tono: anche a distanza di anni il suo carattere focoso non smette di intrattenere.

Il mondo della televisione sa essere tumultuoso, tanto di fronte alle telecamere quanto dietro le quinte, ed è da sempre popolato di personaggi che fanno spettacolo anche per il loro carattere sopra le righe.

Uno di questi personaggi è senza ombra di dubbio Mara Maionchi. La produttrice, figura iconica del mondo della televisione, è di nuovo al centro di una discussione proprio a causa, o per merito, di una sfuriata clamorosa.

L’artista, conosciuta dal grande pubblico anche grazie alla sua storica posizione di giudice di “X-Factor”, ruolo che ha ricoperto per anni, ha rivelato alcuni retroscena del programma e del suo approccio ai provini in un’intervista recente.

Nonostante il tono apparentemente furioso, il suo aneddoto non riesce a non strappare una risata, proprio a causa delle circostanze in cui è avvenuto: vediamo più nel dettaglio cos’è successo.

Impossibile trattenere gli insulti: Mara arrabbiatissima

Mara Maionchi torna a far parlare di sé e lo fa con il tono che da sempre la contraddistingue: irriverente e privo di censure. A differenza di altri giudici di “X-Factor” che in questi giorni non godono esattamente di grande popolarità (ebbene sì, Morgan, stiamo guardando te) la produttrice musicale è sempre rimasta nelle grazie del pubblico; merito anche dell’evidenza della sua facciata, che nasconde palesemente un carattere paziente e intenzionato a migliorare i giovani artisti.

È stata proprio questa sua tendenza a non limitare il proprio carattere a farle ottenere il posto di giudice a “X-Factor”: lo ha rivelato lei stessa, spiegando che quel ruolo non le era stato garantito e che anzi, per ottenerlo ha dovuto passare lei stessa una fase di selezione preliminare, durante la quale non è riuscita a trattenere una risposta decisamente piccata…

Durante i provini uno smacco a cui non poteva evitare di rispondere

In un’ospitata a “PoretCast”, il podcast-spettacolo teatrale del comico Giacomo Poretti, un terzio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Mara ha svelato i retroscena del provino. Selezionata in un gruppo di dodici persone (non ha purtroppo rivelato chi fossero gli altri candidati), le è stato chiesto di sottoporsi ad una prova di giudizio con una ragazza.

“Avrai tirato tre ‘c***o’, due ‘m*****e’ e t’avran preso”, ha ironizzato Poretti. Mara, battendo le mani, ha risposto: “Applaudo perché è vero”. La ragazza provinata infatti aveva esordito dicendo che avrebbe cantato un brano di una cantante americana che era certa nessuno avrebbe riconosciuto; peccato che si trattasse di un brano della famosissima Janis Joplin. “Finisce e le dico: ‘Senti, testa di c***o… come ti permetti?'”. Bastò quello perché la regia decidesse che lei sarebbe stata la persona perfetta per il programma.