Barbara De Rossi, il triste dramma all’improvviso: “Si è spenta troppo presto” | Un lago di lacrime

Un servizio in televisione rivela la tragica verità sull’attrice: un male incurabile le ha tolto la serenità, tormentandola per anni.

Che cos’è la vita se non un tentativo di marchiare a fuoco la nostra presenza nel mondo? Alcuni ci riescono con la famiglia, altri ancora con il successo.

Barbara De Rossi, con la sua straordinaria carriera e il suo talento innato, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha amato il suo lavoro e la sua presenza affascinante sullo schermo.

Nata il 6 Agosto del 1960 a Roma, l’attrice vanta un curriculum eccezionale sia nell’ambito del cinema che in quello televisivo. Icona di stile, Barbara si è sempre posta come una persona spontanea e allegra.

La sua vita però nasconde un passato segnato da un accadimento angosciante, e oggi, mentre il suo nome torna a farsi sentire, è giusto ricordarlo per comprendere al meglio il suo vissuto.

Si è spenta giovanissima, ma vive ancora nei suoi ricordi

Negli scorsi giorni Caterina Balivo ha condotto un’emozionante intervista con l’attrice Barbara De Rossi, toccando argomenti delicati della sua vita e carriera. Durante la conversazione, Caterina ha evidenziato l’importanza dei genitori nella vita di Barbara, rivelando che, nonostante la prematura perdita della madre, entrambi sono stati presenti in modo significativo. L’attrice ha confermato, con voce commossa, di aver perso sua madre quando era appena una giovane donna.

“Ero giovanissima, molto giovane… L’ho persa quando avevo solo 25 anni.”, ha spiegato. Con le lacrime agli occhi, De Rossi ha condiviso con Balivo il desiderio di avere ancora sua madre al suo fianco: “Io avrei avuto bisogno ancora di mia madre. Sono comunque esperienze che ti segnano quando hai una mamma che si ammala e poi muore.”

Anche in punto di morte pensava alla sua famiglia

La foto dell’attrice accanto alla madre è stata mostrata sul video wall, e De Rossi ha confermato che la morte della madre l’ha segnata in maniera indelebile: “Per me è stato veramente un grandissimo dolore.” Balivo ha rivelato la generosità della madre di Barbara De Rossi, spiegando che la donna ha pensato a suo marito fino all’ultimo respiro, una dichiarazione confermata da Barbara stessa. Successivamente, De Rossi ha condiviso un aneddoto sorprendente sulla madre, rivelando la sua forza anche in punto di morte.

La madre di Barbara aveva infatti chiesto ai suoi figli di aiutare il padre a trovarsi un’altra donna, dopo che lei se ne sarebbe andata: “Temeva non sarebbe stato capace di stare da solo”. Caterina Balivo, senza parole, ha chiesto a Barbara di spiegarle come la situazione si fosse evoluta, e l’attrice ha ammesso che suo padre, oggi novantaduenne, ha ritrovato l’amore con una compagna (oggi sua moglie) che è al suo fianco da 36 anni, Nicole. L’intervista è proseguita per diversi minuti, durante i quali Barbara De Rossi si è aperta completamente, affrontando anche altri momenti dolorosi della sua vita. L’onestà e la vulnerabilità dell’attrice hanno reso l’intervista un toccante viaggio attraverso ricordi e dolore.