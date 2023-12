Morgan, ennesimo attacco dopo la cacciata da Sky: ‘Ecco cosa ha fatto’ | Per l’artista è la fine

La querelle tra Morgan e X Factor 2023 continua: ora Marco Castoldi riceve un ulteriore attacco dopo l’uscita dal talent show di Sky.

Non si placano le polemiche tra Morgan, la produzione di X Factor 2023 e il cast di giudici scelto per questa edizione del talent show.

Allontanato dal programma dopo una serie di atteggiamenti ritenuti incompatibili con lo spirito di X Factor, Morgan non ha risparmiato accuse nei confronti dei colleghi.

Dopo le repliche di Fedez e Francesca Michielin, anche un altro volto di Sky ha commentato i comportamenti e l’uscita di scena di Morgan con parole molto dure.

Le accuse contro Morgan

Striscia la notizia, dopo il caso Morgan a X Factor, ha voluto consegnare il Tapiro d’oro sia a Fedez che a Francesca Michielin. Dopo un primo incontro con loro, poi, Valerio Staffelli ha raggiunto anche Dargen D’amico, terzo giudice del quartetto – ormai terzetto – di questa edizione del talent show di Sky. Tra Dargen e Morgan ci sono stati spesso scontri in diretta tv, ma tra loro i toni e le parole non sono mai andate oltre come è stato, invece, nel caso di Fedez o Ambra Angiolini.

Raggiunto dal tapiroforo di Striscia la notizia, Dargen ha commentato l’uscita di scena di Morgan ritenendo che il suo comportamento e le successive accuse nei confronti del talent show abbiano penalizzato, prima di ogni cosa, proprio i concorrenti che il cantautore aveva scelto per la sua squadra. “Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti – ha commentato D’Amico riferendosi alle illazioni secondo cui lui, Fedez e Francesca Michielin facciano parte di una “cricca” – . Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi, ha detto che è tutto finto”.

Morgan, dubbi sulla regolarità di X Factor 2023

Solo recentemente, infatti, Morgan aveva lanciato pesanti accuse nei confronti del talent show e dei colleghi giudici. Dopo aver accusato Fedez, Dargen D’Amico e Francesca Michielin di far parte di una “cricca italiana” che ha spinto per il suo allontanamento da X Factor 2023, Marco Castoldi ha messo in dubbio anche la regolarità dello show.

La sua segnalazione riguarda la presenza di Zo Vivaldi degli Stunt Pilots tra i concorrenti di X Factor. Il giovane musicista, come indicato da Morgan, ha già avuto modo di collaborare con Fedez per l’album Paranoia Airlines. Secondo il cantautore, dunque, ciò andrebbe contro le regole del programma ma, come evidenziato, il regolamento non pone alcun limite o vincolo in questo senso.