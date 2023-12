Maria De Filippi vince ancora: la celebre showgirl ha chiesto perdono | Si è rimangiata tutto quanto

Celebre showgirl aveva scatenato la furia di Maria De Filippi e, a distanza di settimane, torna sui suoi passi e chiede scusa.

Maria De Filippi è una delle professioniste più amate ed apprezzate del piccolo schermo. Volto storico di Mediaset, ha fatto dei suoi programmi i pilastri delle reti di Cologno Monzese.

Ligia al lavoro e attenta ad ogni dettaglio delle sue trasmissioni, la De Filippi diventa una furia quando vengono messi in discussione la credibilità e la veridicità dei suoi show.

Così, dopo l’attacco di una celebre showgirl, Maria aveva deciso di agire per vie legali. Ma a distanza di settimane, ha ottenuto le scuse pubbliche.

La furia di Maria De Filippi

Lo scorso 5 novembre una intervista rilasciata da Heather Parisi a Il fatto quotidiano scatenava le ire di Maria De Filippi. Dopo aver preso parte al serale di Amici in qualità di giudice, la ex ballerina aveva spiegato di essersi sentita fuori contesto perché “incapace di seguire un copione”. Le sue dichiarazioni avevano così gettato delle ombre sul talent show di Canale 5, lasciando intendere che la trasmissione fosse pilotata. Per questo motivo, Mediaset e Maria De Filippi avevano deciso di agire per vie legali.

Anche Simona Ventura, che con Heather Parisi aveva condiviso il ruolo di giudice del serale di Amici, era intervenuta a riguardo. “[…]Ha detto delle cose anche di Amici che era tutto organizzato, io ero anche giudice come lei e non c’è niente di organizzato”, ha commentato la conduttrice Rai, difendendo a spada tratta l’operato del gruppo che si occupa della realizzazione del talent show di Canale 5.

Heather Parisi si scusa

Così, a distanza di settimane dall’accaduto e dopo il caos mediatico che le sue parole hanno generato, Heather Parisi è intervenuta per fare una rettifica. “[…] Le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione Amici nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione, e più in generale la specificità dei talent televisivi […]”, si legge nella nota diramata dalla ex ballerina.

“[…]Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: ‘ho sbagliato con Amici’. La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non è mai stata da me messa in dubbio – ha aggiunto la Parisi – […] Io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”. Preso atto del comunicato della Parisi, Mediaset ed Amici sono intervenuti per dichiarare “chiusa la questione”.