Federica Pellegrini, la mesta confessione durante la gravidanza | Ecco cosa l’ha avvilita

Il parto programmato poco dopo Natale, l’ex atleta si mette a nudo: una gestazione complicata da travagli emotivi e paura per il futuro.

Una gravidanza è sempre un’occasione di felicità, sia per chi vi gravita attorno sia, in particolare, per la futura mamma.

Eppure quella di Federica Pellegrini, ex nuotatrice olimpionica, non è stata una gravidanza facile dal punto di vista emotivo.

In un’intervista recente, l’atleta ha rivelato le difficoltà di questa gestazione; nessun problema per quanto riguarda il fisico, ma tanta pressione che l’ha portata a vivere mesi di scarsa serenità.

Con l’ormai imminente arrivo della piccola, però, Federica ripercorre la sua strada rivivendo tutte le emozioni di questa nuova esperienza.

Il timore della reazione era maggiore della sua felicità

A pochi giorni dal suo imminente parto, Federica Pellegrini ha condiviso con il pubblico un’intima intervista a Vanity Fair, raccontando il capitolo più recente della sua vita: la gravidanza, il matrimonio con Matteo Giunta e l’attesa della loro bambina. La coppia, che vedrà l’arrivo della piccola tra Natale e Capodanno, ha attraversato un percorso non privo di sfide per concepire. Federica ha ammesso di non aver festeggiato subito la notizia della gravidanza per paura che qualcosa andasse storto. La pressione sociale e le aspettative degli altri hanno aggiunto ulteriori complicazioni, portando la Pellegrini a sentirsi giudicata sulla scelta di allargare la famiglia.

La campionessa olimpica ha rivelato il lungo periodo di tentativi necessari per concepire e ha condiviso la sua esperienza di sentirsi sotto osservazione sui social, sottolineando il trattamento sessista riservato alle donne atlete riguardo alla maternità. Durante la gravidanza, Federica ha continuato a coltivare la sua passione per il nuoto, suscitando preoccupazioni da parte di alcune mamme che temevano per la sicurezza del nascituro. La Pellegrini ha risposto con fermezza, rimarcando la sua lunga esperienza e competenza nell’ambiente acquatico.

Indecisione e timori: ancora niente nome per la bimba in arrivo

La coppia ha rivelato di non aver ancora scelto il nome della piccola in arrivo, e Federica ha espresso la convinzione che la nascita della figlia porterà un cambiamento positivo nel suo rapporto con Matteo Giunta. La nuotatrice ha dichiarato il desiderio di partorire in acqua, citando studi che suggeriscono benefici per il neonato nel mantenere un ambiente familiare. Il parto non arriva senza tanta preoccupazione riguardo all’imminente maternità, e Federica è certa di voler essere coinvolta attivamente nell’educazione della figlia, evitando di delegare a terzi questo compito importante. Allo stesso tempo, ambisce a perseguire il suo sviluppo professionale.

Parlando del futuro sportivo della figlia, la Pellegrini sostiene che sarà indirizzata verso lo sport, poiché è una “scuola di vita”. Tuttavia, Matteo non è d’accordo: mentre Federica immagina la bimba come una futura atleta, lui preferirebbe che la loro figlia non intraprendesse la strada del nuoto. Infine, l’ex nuotatrice ha condiviso riflessioni profonde sulla sua relazione con Matteo Giunta, riconoscendo come il matrimonio l’abbia fatta maturare e comprendere meglio il vero significato dell’amore. Ha sottolineato la necessità di distinguere tra gelosia e amore, rivelando il cambiamento positivo che questa consapevolezza ha portato alla loro relazione.