Platinette, terminato il calvario: “È vicino al cuore…” | Ecco l’annuncio

Il personaggio televisivo aggiorna i follower: continua la sua battaglia con l’ictus ischemico che lo ha quasi portato via.

Non sono in pochi ad aver provato un brivido di terrore quando, lo scorso Marzo, il web venne popolato dalla notizia che Mauro Coruzzi era stato trasportato in ospedale a causa di un ictus ischemico.

Per i meno avvezzi, che forse non hanno riconosciuto il nome, Mauro Coruzzi non è altro che la controparte reale del personaggio drag Platinette.

L’opinionista è stato un’icona del mondo della televisione grazie al suo personaggio impertinente e sopra le righe, che ha sdoganato il mondo del drag al pubblico italiano.

Oggi Mauro, ormai sessantottenne, ha ritirato l’enorme parrucca di Platinette per vivere la sua vita completamente “out-of-drag”; una vita che però, negli ultimi mesi, non è stata molto gentile con lui.

Ritorno a Niguarda per un altro intervento

Il celebre entertainer ha condiviso con i suoi followers l’ultimo capitolo della sua straordinaria storia di resilienza. Tornato in ospedale per completare il suo percorso di riabilitazione dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito nel marzo scorso, Coruzzi ha raccontato l’esperienza sulle sue piattaforme sociali. Il passaggio al Day Surgery del Niguarda è stato definito da Platinette come un “toccata e fuga”, sottolineando la leggerezza con cui ha affrontato la fase finale del suo percorso di guarigione.

L’artista ha condiviso apertamente i momenti difficili che ha vissuto nei mesi successivi all’ictus, definendo l’intervento chirurgico che ha ricevuto come un “regalo alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita”. Mauro ha dichiarato: “Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie“. Questo strumento si chiama ILR, o “Impianto Loop Recorder”, e serve a diagnosticare in tempo reale i disturbi del ritmo cardiaco, fornendo un monitoraggio continuo e tempestivo per scongiurare potenziali complicazioni.

Finalmente libero dalle preoccupazioni, i fan festeggiano

La decisione di condividere pubblicamente questo passo finale del suo percorso di riabilitazione testimonia l’apertura e la trasparenza di Platinette nei confronti dei suoi fan. Attraverso i suoi canali social, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto e sostegno durante la sua battaglia contro le conseguenze dell’ictus. L’operazione per l’impianto del loop recorder rappresenta un passo significativo verso una vita quotidiana più sicura e tranquilla per Mauro Coruzzi. Questo dispositivo gli consentirà di monitorare da vicino la salute del suo cuore, intervenendo prontamente in caso di eventuali aritmie.

Il post conclusivo su Instagram ha ricevuto numerosi messaggi di supporto da parte di amici e fan, dimostrando quanto il pubblico apprezzi la forza e la resilienza di Platinette. La sua storia ispiratrice continua a toccare il cuore di coloro che seguono il suo percorso, confermando che, anche di fronte a sfide difficili, la determinazione e il sostegno della comunità possono fare la differenza nella vita di una persona.