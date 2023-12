Sanremo, ultima ora: nuova opportunità per i Jalisse: “Ecco come devono fare” | Idea pazzesca

Esclusi dal Festival, in radio si piange la loro mancata partecipazione; ma uno scambio di battute porta ad una soluzione semplicissima…

Non si può vincere sempre: lo sanno bene i Jalisse, duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che oggi affronta un nuovo colpo basso.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2024, è inevitabile domandarsi chi sarà a comparire sul palco dell’Ariston.

Sono altrettante le speculazioni riguardanti i non invitati, scartati alle selezioni: tra quelli di quest’anno compaiono anche loro.

La soluzione per i due, però, è a portata di mano: ne hanno parlato due noti conduttori, offrendo una strada alternativa che il duo potrebbe intraprendere per tornare a vincere Sanremo.

Arrivano i non invitati: commento in diretta

Durante un intervento ad RDS, i conduttori radiofonici Anna Pettinelli e Sergio Friscia hanno discusso la lista degli esclusi da Sanremo 2024, rivelata negli scorsi giorni assieme a quella dei partecipanti. Data la natura della competizione, gli esclusi sono previsti ogni anno, e sono sempre oggetto di accese discussioni da parte di chi ritiene un’eventuale eliminazione preliminare un’ingiustizia.

Friscia ha svelato la lista degli esclusi sciorinando un nome dopo l’altro, a partire da quello di Arisa, che poco prima dell’annuncio aveva postato su Instagram una foto in cui incrociava le dita. Gesto, purtroppo, inutile: assieme a lei nella lista dei non invitati compaiono nomi del calibro di Marcella Bella, Michele Bravi, Alexia, Ermal Meta assieme a Fabrizio Moro (un duo precedentemente vincente sul palco dell’Ariston), Francesco Gabbani, Malika Ayane, Alan Sorrenti, Bresh e il duo Zero Assoluto. A quel punto, Sergio Friscia ha notato un trend ricorrente, che ha dato vita ad un nuovo siparietto tra i due…

Uno scambio di battute pungenti sui Jalisse… e non solo

“Un sacco di gente”, ha convenuto Pettinelli, dopo aver sentito i nomi di chi non parteciperà al Festival. “La quota over è stata occupata da i Ricchi e Poveri e Al Bano, che ha dovuto rinunciare, quindi su 30 soltanto uno del passato, per il resto sono tutti cantanti in grande attività“. Friscia non è riuscito a non scherzare con una battuta che ha colto Anna Pettinelli sul vivo: “Tutti Amici“, ha ironizzato, sottolineando l’alto numero di ex partecipanti del programma di Maria De Filippi che prenderanno parte alla competizione.

Anna, insegnante di canto del programma, ha smorzato la tensione con gli auguri alla conduttrice per il suo compleanno. Friscia però è tornato sull’argomento con un’altra battuta: dato che nella lista di esclusi compare anche il duo dei Jalisse, ha scherzato: “Se i Jalisse si iscrivono ad Amici, da lì finalmente arriveranno a Sanremo”. “Peccato ci sia un limite di età per partecipare”, ha ribattuto Anna Pettinelli; i due hanno poi ascoltato “Fiumi di Parole”, brano del ruo risalente al 1997 e vincitore del Festival, sottolineando un passaggio del testo in cui i Jalisse cantano “Prima o poi…”; Anna Pettinelli ha scherzato proprio su questa parte del testo, una specie di augurio di poter partecipare nuovamente in futuro – se al Festival o ad “Amici”, però, non ci è dato saperlo.