“Non ce l’aspettavamo, è sempre stata bene”: Elisabetta Gregoraci, che tragedia | Si è spenta all’improvviso

Dolore nella famiglia di Elisabetta Gregoraci: una persona molto amata si è spenta all’improvviso. Il racconto della showgirl.

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più note e seguite del mondo dello spettacolo. Originaria di Soverato, in Calabria, ha mosso i primi passi come modella.

Il suo nome è stato al centro della cronaca rosa per il matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui poi ha avuto un figlio, Nathan Falco. Ormai separati, i due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto.

Legatissima alla famiglia di origine, Elisabetta Gregoraci ha vissuto un terribile lutto che ha deciso di raccontare in televisione: così se n’è andata una persona a lei molto cara.

Elisabetta Gregoraci, terribile lutto

Solo qualche settimana fa è venuta a mancare l’amata nonna di Elisabetta Gregoraci. La signora, anche lei di nome Elisabetta, aveva 102 anni ed è sempre stata in perfetta forma, poi un piccolo problema di salute e il cuore troppo debole a causa dell’età, l’hanno portata alla morte. La showgirl ha voluto condividere il dolore per la scomparsa dell’amata nonna negli studi di Verissimo, dove si è fatta accompagnare dal padre Mario e dalla sorella Marzia.

I tre, dopo la morte della madre, venuta a mancare giovanissima per una lunga malattia, si sono uniti sempre di più e, ai microfoni di Silvia Toffanin, hanno raccontato la sofferenza provata per la morte della nonna, avvenuta in modo quasi improvviso. “E’ entrata in ospedale per la prima volta a 102 anni – ha raccontato Elisabetta – . Anche se l’età era quella che era, non ce l’aspettavamo e ha lasciato un vuoto enorme, ma ce la siamo goduta fino in fondo”.

L’amore di Elisabetta

“Lei è stata molto amata, coccolata, non solo da tutti noi di famiglia, ma dalla gente – ha ricordato ancora la showgirl, che con la nonna ha vissuto un rapporto molto stretto – . Da noi a Soverato la conoscevano tutti, era per tutti ‘nonna Elisabetta’. Io ho questi video dove lei mi dice: ‘Elisabetta tu sei la più bella del mondo’. Aveva una tempra importante, era molto lucida, sembrava una donna di 70 anni. Ed era la mia fan numero uno”.

All’improvviso, però, un’ischemia ha fatto precipitare la sua salute e i medici hanno subito messo in guardia i familiari: data l’età era difficile che il suo cuore potesse reggere. “E’ sempre stata bene. Ha avuto un’ischemia di recente, da cui però si era ripresa – ha aggiunto commossa la Gregoraci – . Eravamo preoccupati, ma speranzosi, anche se il medico ci aveva avvisati che, a causa dell’età, aveva il cuore debole”.