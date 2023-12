Antonella Mosetti, a quasi 50 anni uno schianto assoluto | La foto senza veli fa strage di cuori

Avete visto Antonella Mosetti? La showgirl si è mostrata in déshabillé e la foto ha fatto strage di cuori: che schianto a 50 anni!

Ex ragazza di Non è la Rai, Antonella Mosetti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

Lo show ideato da Gianni Boncompagni le regalò la notorietà e le permise di conoscere più da vicino lo showbiz nostrano.

Tra televisione, cinema e teatro, Antonella Mosetti ha lavorato tantissimo davanti alle telecamere e, ad oggi, è una star anche dei social. Avete visto l’ultimo scatto senza veli su Instagram? A 50 anni la showgirl fa invidia alle giovanissime.

Antonella Mosetti, che schianto!

Classe 1975, romana doc, Antonella Mosetti ha iniziato a lavorare nei primi anni Novanta con piccole parti per alcuni film. L’ingresso nel cast di Non è la Rai le permise di farsi conoscere da un pubblico più ampio e, dopo due stagioni nello show di Gianni Boncompagni, è stata scelta come prima ballerina di Ciao Darwin, su Canale 5. Nel corso della carriera, poi, ha lavorato al fianco dell’indimenticabile Mike Bongiorno per Paperissima Sprint e poi insieme a Massimo Giletti per Casa RaiUno e molti altri show di intrattenimento della tv di Stato.

Divisa tra Rai e Mediaset, Antonella Mosetti ha preso parte anche alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ma per lei non sono mancate anche piccole parti in film per il cinema come C’era un cinese in coma o Prigionieri di un incubo. Oggi seguitissima anche sui social, Antonella Mosetti vanta una fanbase molto ampia: solo su Instagram, infatti, conta più di 700mila follower. E, proprio a loro, la showgirl ha voluto regalare uno scatto che ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like.

Antonella Mosetti senza veli

Alla soglia dei 50 anni, la Mosetti si è mostrata in uno scatto che la ritrae con indosso solo un paio di slip, mentre con le mani copre i seni. “Troppo? Sì, è troppo!”, ha scritto lei a corredo della foto che è piaciuta ma che, allo stesso tempo, ha scatenato non poche critiche da parte di chi crede che ad una certa età sia bene coprirsi un po’ di più.

Nell’immagine social Antonella ha messo in evidenza tutta la sua bellezza, frutto di tanto sport, ma anche di qualche aiuto da parte della chirurgia estetica. A riguardo, infatti, lei non ha mai nascosto di essere ricorsa a qualche punturina e al ritocco di alcune parti del corpo e del viso.