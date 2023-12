Caterina Balivo addolorata: “Non c’è più…” | Abbiamo perso una giovane stella

Un episodio tremendo ha travolto totalmente la nota conduttrice Caterina Balivo: spettatori e spettatrici sono rimasti a bocca aperta.

Caterina Balivo ha avuto finora una carriera davvero molto brillante, che l’ha vista iniziare molto giovane con Miss Italia fino a giungere alla conduzione di diversi programmi.

Sulla rete pubblica e non solo, il lavoro di Caterina Balivo è stato ampiamente apprezzato sia nel settore che dagli spettatori a casa, al punto da giungere a comporre una platea ampia e gremita di suoi affezionati.

La sua professionalità, simpatia e spontaneità sono molto apprezzati soprattutto nel ruolo di conduttrice: è una professionista che riesce a mettere sempre a proprio agio i suoi ospiti.

In questi giorni, però, qualcosa di terribile sembra aver destabilizzato gli equilibri e l’imperturbabilità della conduttrice: vediamo cosa è accaduto.

Una perdita assurda

Il tutto si è configurato durante il programma pomeridiano condotto da Balivo: parliamo, ovviamente, di La volta buona, la trasmissione che ha sostituito quella di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

L’ospite della puntata, come accade sempre, era davvero d’eccezione: si trattava della ex modella brasiliana Fernanda Lessa, che in Italia ha avuto un successo davvero pazzesco.

La volta buona, cosa è successo

Durante l’intervista di Lessa, si è parlato di un episodio tremendo vissuto proprio dalla ex modella: parliamo di un bambino nato con una malformazione al cuore che non gli ha permesso di sopravvivere. L’intervista è stata poi interrotta da un collegamento con i funerali di Giulia Cecchettin, un evento che ha sollecitato ancor di più la discussione sulla perdita.

“La cosa che a me colpisce che tu sia venuta proprio oggi”, ha detto, infatti, la conduttrice alla sua ospite, “Giulia non c’è più e sappiamo quello che è successo…E tu in questi ultimi anni hai iniziato a capire diventando una donna migliore e consapevole”, ha suggerito, per invitare Lessa a proseguire anche il suo racconto riguardo ai problemi di alcoolismo che ha avuto nel corso della propria esistenza. “La perdita del mio bambino? Io mi ricordo ancora oggi il suo odore…Immagino questo genitore che ha vissuto 20 anni con sua figlia…Sono fiera di lui. Io non so se ce la farei”, ha commentato Fernanda Lessa in merito, operando un paragone proprio rispetto alla perdita di suo figlio appena nato.