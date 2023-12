“Non lo chiamo tradimento…”: Totti-Ilary, innescata un’altra bomba | La showgirl spazzata via

Totti e Ilary? Non si può parlare di tradimento…Così l’ultima bomba sulla ex coppia di Roma: cosa è stato detto sui due.

Il matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip dopo le ultime scottanti rivelazioni da parte della conduttrice.

Con il documentario Unica, Ilary ha lasciato tutti a bocca aperta, parlando per la prima volta dei segreti del lungo matrimonio con l’ex capitano della Roma.

Diventata una storia di dominio pubblico, è ormai sulla bocca di tutti e c’è chi ha parlato di un comportamento di Totti che non può essere paragonato al tradimento.

Le idee su Totti e Ilary

A voler mettere bocca sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato lo scrittore e scultore ospite fisso di Cartabianca, Mauro Corona. Infastidito dai gossip che hanno occupato le pagine e i giornali dell’ultimo weekend a causa delle dichiarazioni di Ilary e Belen sulla fine dei rispettivi matrimoni, Corona ha voluto dire la sua a riguardo esprimendo tutta la sua solidarietà per Francesco Totti.

In collegamento con Bianca Berlinguer, Corona ha detto: “A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie… Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? – ha chiesto lui alla Blasi – .Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l’investimento, con gli orologi da 40mila euro, ma compratevi una motosega!”. “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe”, ha aggiunto ancora ironico.

Il pensiero sul tradimento

Mauro Corona, quindi, si è soffermato anche sull’intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Domenica In. Anche quest’ultima, concluso il matrimonio con Stefano De Martino, ha scelto di raccontare pubblicamente i fatti più intimi e privati delle loro nozze. Un comportamento che, così come quello di Ilary Blasi, ha molto infastidito Corona, tanto da portarlo ad accusare le due donne di aver paura di “un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale”.

“Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce – ha aggiunto ancora Corona dando il suo personale parere sulle storie di gossip degli ultimi giorni – . E’ normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere”.