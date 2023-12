Royal Family, spaccatura insanabile: ‘Meglio che non vengano più’ | Fatti fuori anche da lui

Dopo l’arrivo del libro scandalo accade l’inevitabile: esclusi dal mostrarsi in pubblico assieme, la condanna di Harry continua così.

La corona reale inglese non porta con sé solamente attenzione mediatica e impegni sociali, ma anche il peso di fratture familiari che risuonano nell’etere dell’informazione.

È più che mai evidente che Harry e Meghan Markle non siano più i benvenuti a corte: quella che un tempo rappresentava una loro decisione oggi assume una sfumatura più contorta, dove gli sposini non sono più i padroni della situazione.

Un ulteriore smacco al loro allontanamento è arrivato poco tempo fa, con la decisione da parte di un noto parente di Harry di escluderlo da un evento pubblico.

Tutta colpa del libro “Spare”, pubblicato dal principe? Ebbene no, c’è dell’altro: un nuovo testo apparentemente anonimo infanga ancora di più il nome della Royal Family, con conseguenze disastrose.

L’ennesimo scandalo li separa definitivamente

Un recente sviluppo degli eventi che ruotano attorno alla Royal Family ha visto il Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, escludere i duchi di Sussex dal suo matrimonio con Olivia Henson. Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna, aveva inizialmente incluso Harry e Meghan nella lista degli invitati al suo matrimonio, programmato per il 6 giugno 2024 nella cattedrale di Chester. Tuttavia, dopo la pubblicazione del controverso libro “Endgame”, dietro cui ci sarebbero Harry e Meghan e in cui vengono mosse accuse di razzismo a Re Carlo e Kate Middleton, il Duca di Westminster ha deciso di escluderli per evitare imbarazzi alla famiglia reale.

Un gesto che ha attirato l’attenzione degli osservatori reali, specie considerando che Hugh Grosvenor era un amico stretto di Harry, assieme a cui partecipava ad eventi e battute di caccia. Il loro rapporto era così stretto da portare Harry a sceglierlo come padrino per il battesimo di Archie, suo primogenito. La scelta di Hugh Grosvenor assume proporzioni significative anche per la sua scelta di avere il principe William come testimone delle sue nozze. Questa decisione potrebbe essere interpretata come un ulteriore affronto a Harry, considerando che William è un’altra delle “vittime” di “Endgame”.

Il caro costo dell’indipendenza si abbatte su Harry

L’ostracismo da parte di uno degli amici più stretti di Harry mette in evidenza la profondità delle divisioni all’interno della famiglia reale britannica. La presenza dei Sussex alle nozze del Duca di Westminster avrebbe sicuramente gettato un’ombra sul “matrimonio dell’anno”, considerando anche la partecipazione di membri della famiglia reale già bersagliati dalle controversie legate al libro.

Il gesto del Duca di Westminster non solo sottolinea le conseguenze delle tensioni all’interno della Royal Family ma pone anche domande sul futuro delle relazioni tra Harry, Meghan e il resto della famiglia reale. Mentre molti osservatori reali si chiedono se questo episodio porterà a ulteriori reazioni ufficiali o azioni legali da parte della Corona, resta evidente che la frattura tra i Sussex e la famiglia reale britannica è destinata a rimanere al centro dell’attenzione mediatica ancora per un po’.