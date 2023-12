“Comprerai le scarpe al mercato”: Sonia Bruganelli, per l’ex di Bonolis è un massacro | Dopo il divorzio finisce così

Sonia Bruganelli massacrata: ancora una volta la ex moglie di Paolo Bonolis finisce nel caos. La previsione su cosa accadrà dopo il divorzio.

Autrice tv ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è finita al centro della cronaca rosa per il lungo matrimonio con Paolo Bonolis.

Solo qualche mese fa i due hanno ufficializzato la separazione dopo mesi di indiscrezioni a riguardo e in tanti si sono chiesti se lei continuerà a vivere una vita agiata nonostante non sia più la “moglie di”.

Più volte, infatti, Sonia Bruganelli è finita al centro della polemica del web per quella che molti hanno indicato come una sorta di ostentazione della ricchezza e, ancora una volta, la ex moglie di Bonolis è finita nel mirino delle critiche.

Sonia Bruganelli, il post della polemica

Dai viaggi in aereo privato fino alla condivisione di foto e scarpe dai prezzi esagerati e di marchi del lusso e dell’alta moda, Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di vivere una vita agiata, da vera ricca. Molti l’hanno tacciata di ostentare eccessivamente i suoi averi non avendo empatia nei confronti di coloro che, invece, faticano ad arrivare a fine mese e non possono permettersi di acquistare accessori e scarpe da più zeri. Ma, nonostante le critiche, la ex moglie di Bonolis ha sempre scelto di andare avanti per la sua strada, continuando a mostrare sui social ciò che più le aggrada.

Così, ancora una volta, la Bruganelli è finita nel mirino degli hater dopo un ultimo scatto che ha fatto infuriare alcuni utenti del web. “Ho scarpe troppo costose per correre dietro alla gente”, ha scritto lei a corredo di una foto in cui si mostra con indosso un paio di decolletè di colori diversi del marchio Casadei, uno dei più amati dall’autrice tv. E le polemiche non si sono fatte attendere.

Le polemiche social

“Quando non sarai più con Bonolis …le scarpe le andrai a comperare al mercato …fa pena la tua ostentazione”, ha sbottato un utente del web, mentre molti altri si sono accodati al suo pensiero. “Se non era per Bonolis non ti conosceva nessuno altro che scarpe costose”, ha scritto qualcuno, “Ma basta sottolineare sempre che hai i soldi per prendere l’aereo privato, avere la borsa Hermès esclusiva, ora pure sulle scarpe è necessario sottolineare che costano. Avere soldi non vuol dire avere classe, la classe non ostenta!”, si legge ancora.

La Bruganelli, tuttavia, ha sempre sottolineato che le piace stuzzicare gli hater e si diverte nel condividere foto e pensieri che possono scatenare la polemica. Ogni volta che succede, però, il popolo del web ci casca sempre.