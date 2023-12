Stefano De Martino, dopo l’addio un ultimo augurio | Da Belen nessuna risposta

Qualcosa di pazzesco è accaduto alla nota star della televisione, il ballerino Stefano De Martino: da lei non è giunto alcun riscontro.

La storia di Stefano De Martino, di origini umili, è stata presa ad esempio da moltissime persone che hanno un talento più o meno nascosto: grazie all’impegno e qualche opportunità è riuscito a realizzare i suoi sogni.

Anche la sua vita privata è stata davvero chiacchieratissima, sia quando si fidanzò con la nota cantante Emma Marrone, sia quando al suo posto preferì la nota ex modella Belen Rodriguez.

Oggi lui e Belen si sono lasciati dopo qualche tempo di tira e molla che ha suscitato non poche chiacchiere nei confronti della ormai ex coppia.

In questi giorni, comunque, un episodio ha sconvolto molti dei suoi fan e follower: molti sono rimasti davvero a bocca aperta.

Cosa è avvenuto

Ultimamente De Martino ha raggiunto picchi di successo tali che è stato invitato in una delle trasmissioni più viste di sempre, prima trasmessa sulla Rai mentre oggi va in onda su uni dei canali Discovery.

Parliamo di Che tempo che fa, il noto talk show condotto da Fabio Fazio, che negli anni ha visto ospiti d’eccezione nazionali e internazionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Le Grazie (@edoardo_rewind)

L’ospitata di De Martino e la risposta alla ex

Uno spezzone della trasmissione è stato condiviso da una pagina Instagram. In questo frangente, De Martino sembra rispondere proprio ad alcune dichiarazioni della sua ex ragazza Belen. “Vorrei solo dire che, è una riflessione, nel senso che quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità”, ha affermato il noto ballerino, “no? Ognuno, ha la propria, poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e di raccontarla, c’è chi invece se la tiene per sé; io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché c’ho dei motivi, due dei quali più importanti sono il bene che c’è stato e che c’è tutt’ora perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora, e il secondo che è il più importante che è quello che…Belen è la madre di mio figlio, quindi per me è questa la cosa fondamentale”, ha dichiarato.

“Poi mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin […] ‘Life is a tragedy when seen in close-up’, la vita è una tragedia in primo piano, ‘but comedy in long-shot’, è una commedia in piano lungo”, ha concluso.