‘Ho dovuto smettere…’: Veronica Peparini, notizia in piena gravidanza | Purtroppo non c’era scelta

Veronica Peparini costretta a smettere durante la gravidanza: le rivelazioni della coreografa dopo le complicazioni.

Ex professoressa di Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini ha continuato ad essere molto seguita sui social anche dopo l’addio al talent show di Canale 5.

Legata all’ex concorrente del programma, Andreas Muller, la coppia aveva annunciata qualche settimana addietro a Verissimo di essere in dolce attesa.

Veronica Peparini diventerà nuovamente mamma e per lei si tratta di una gravidanza gemellare. Poiché la situazione si è complicata, lei è stata costretta a rinunciare a qualcosa di molto importante.

Veronica Peparini, come procede la gravidanza

Pochi giorni dopo l’annuncio della gravidanza a Verissimo con tanto di gender reveal davanti alle telecamere di Canale 5, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno vissuto una situazione poco felice. Durante una delle ecografie di controllo, hanno scoperto che la gravidanza rischiava di concludersi perché monocoriale biamgnotica. “In questo caso, infatti, si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all’altro che invece è ricevente”, avevano spiegato i futuri genitori palesando tutta la loro apprensione per la situazione venutasi a creare.

A distanza di un po’ di tempo dalla triste scoperta, Verissimo ha raggiunto tramite collegamento Veronica e Andreas, che finalmente hanno dato notizie più rassicuranti sulle piccole. “La situazione si è quasi normalizzata. L’ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo”, hanno raccontato, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan e ai telespettatori da casa. A causa della situazione un po’ complicata, però, la Peparini si è vista costretta a fare una importante rinuncia.

Veronica Peparini, la rinuncia

“Adesso non ballo più, ma ho iniziato a muovermi…”, ha raccontato lei che, durante i primi mesi di gravidanza non ha mai smesso di ballare. “Non posso fare le lezioni come facevo prima, se vado sto seduta. Non faccio una serie di cose per fare attenzione – ha continuato a spiegare, mentre il compagno Andreas sottolineava quanto fosse difficile tenerla davvero ferma – .Tante donne sono così, ma lo faccio con piacere. Sarebbe stupido non farlo perché siamo stati baciati dalla fortuna”.

Ad oggi, quindi, i due neo genitori stanno ritornando pian piano alla normalità grazie al fatto che la situazione delle due bambine si è quasi normalizzata. “Non monitoro più la situazione ogni 48 ore, prima era necessario dopo tre giorni, ora una volta a settimana. Perché adesso i liquidi sono tornati normali, siamo tutti molto più positivi”, hanno raccontato ancora, pur sottolineando di non essere del tutto fuori pericolo.