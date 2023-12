“L’ho invitato a cena ma…”: Ornella Vanoni, il retroscena è sconvolgente | Salta tutto per un motivo assurdo

Tutto pronto per la cena, ma lui non arriva: due di picche per la cantante? Incredibilmente no: è stata tutta colpa sua…

Ricevere un invito a cena è sempre motivo di grande emozione, tra preparativi, dubbi su come vestirsi o con quale regalo presentarsi. Se poi quell’invito a cena lo estende Ornella Vanoni, l’ansia si amplifica ulteriormente.

La cantante milanese, voce e volto storico della musica leggera in Italia, alla soglia dei novant’anni ha ancora un carattere che fa tremare la maggior parte delle persone.

Sfacciata, al passo coi tempi e senza peli sulla lingua, Ornella è un’icona di stile e di simpatia, ma non priva di difetti.

Uno di questi difetti riguarda la sua soglia di attenzione, e l’ha portata a risultati disastrosi nell’appuntamento galante che aveva fissato con un altro nome molto noto della musica italiana contemporanea…

Una distrazione inaspettata: appuntamento saltato

In un’intervista ad radiofonica al podcast BSMT, la cantante Ornella Vanoni ha svelato un incredibile retroscena riguardante una cena organizzata con un personaggio impensabile: il rapper Marracash. Questo scontro tra due mondi è stato voluto dalla Vanoni stessa: è stata proprio lei ad organizzare l’incontro con il rapper. Ornella ha svelato di essersi preoccupata per il ritardo di Marracash, che attorno alle otto e mezza di sera non era ancora arrivato. Per questo motivo ha deciso di telefonargli, per poi scoprire che il rapper era rimasto sotto casa sua per almeno mezz’ora: non avendo il citofono, aveva provato a chiamarla, ma la cantante si era distratta.

Il motivo della sua distrazione? I video di Chico. “Aspetta, aspetta: cos’è Chico?”, le ha chiesto Gianluca Gazzoli, conduttore di BSMT. “È un cagnolino, c’è un signore che da la voce a un cane, che è una cosa da pisciarsi sotto“, ha svelato la cantante. Persa nel guardare i simpatici video di Chico, che sono stati mostrati in onda da Gazzoli, la cantante ha perso l’appuntamento con il rapper, che ha deciso di tornare a casa, costringendola a cenare da sola. “Ma mi ha detto che recuperiamo”, ha chiarito, ridendo.

Il recupero tra Marra e Ornella: assurda sintonia tra i due

L’atteggiamento di Ornella in effetti non sorprende: la cantante è riconosciuta per il suo modo di fare sopra le righe, che con l’età si è solo intensificato. Presumibilmente, l’aneddoto precede l’Aprile 2023, periodo in cui i due sono usciti a cena fuori, recuperando l’appuntamento saltato: che Marra abbia organizzato tutto fuori per evitare un’altra distrazione da parte di Ornella?

L’amicizia tra i due sconfigge il conflitto generazionale e l’età. Il loro appuntamento è stato documentato da Marracash in una serie di storie Instagram in cui la coppia scherza anche sulle possibili motivazioni di Ornella: “Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… Ti avrei sbattuto al muro“, ha dichiarato la cantante, irriverente come al suo solito; che però ha ammesso che, come coppia, non avrebbero funzionato: “Siamo troppo tristi, tutti e due. Un disastro”.