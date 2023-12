Maria De Filippi, sapete davvero quanto guadagna? Il suo patrimonio fa accapponare la pelle

Considerata una delle conduttrici più apprezzate di Mediaset, Maria De Filippi percepisce uno stipendio altissimo: le cifre da capogiro.

Conduttrice, autrice e produttrice televisiva, Maria De Filippi è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più amati dal pubblico da casa.

Soprannominata la “queen”, perché con i suoi programmi non sbaglia mai un colpo e riesce sempre ad ottenere ascolti altissimi, è un vero e proprio pilastro delle reti Mediaset.

Proprietaria per il cinquanta per cento della società di produzione Fascino, la De Filippi percepisce guadagni stratosferici: le hanno fatto i conti in tasca scoprendo che…

Maria De Filippi, il successo in tv

Classe 1961, Maria De Filippi prima di approdare in televisione si è laureata in giurisprudenza tentando la carriera di magistrato. Alla fine degli anni Ottanta, però, la sua vita è cambiata drasticamente: nel settembre 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavorava, Maria De Filippi conobbe Maurizio Costanzo e iniziò a collaborare con lui. Nel 1992 ha esordito davanti al piccolo schermo con il talk show Amici – vincitore del Telegatto per ben due anni, nel 1995 e nel 1996 – e ha iniziato ad occuparsi della realizzazione di diversi programmi del piccolo schermo.

Oggi azionista per il cinquanta per cento della società di produzione Fascino, Maria De Filippi produce da sé tutti i programmi che firma e che rappresentano i pilastri delle reti Mediaset: Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Tu si que vales e Temptation Island. La restante parte della società di produzione, fondata da Maurizio Costanza, è di proprietà di Mediaset. Visti gli ascolti registrati dai programmi tv della De Filippi e considerati i guadagni del 2022, Italia Oggi ha fatto i conti in tasca alla conduttrice scoprendo che il suo patrimonio ammonta a cifre da capogiro.

I guadagni di Maria De Filippi

Secondo quanto riportato dal sito di informazione in riferimento ai guadagni del 2022, i ricavi totali della società Fascino ammontano a 75,3 milioni “con una crescita del 14,8% rispetto al 2021”. Quasi 12 milioni di utili. Il patrimonio netto, quindi, è di 40 milioni di euro, circa 7 mila in più rispetto all’anno precedente.

Visti i guadagni registrati, Maria De Filippi ricaverebbe da tutto ciò “5,9 milioni di euro da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020”. “Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari quale star assoluta del palinsesto televisivo di Mediaset”, scrive il sito di informazione.