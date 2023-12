“Ormoni impazziti”: Wanda Nara si lascia andare, con lui il feeling è pazzesco | Icardi senza parole

Una donna esplosiva, ma non con il marito: mentre lui porta il Galatasaray alla vittoria, lei trasuda sensualità tra le braccia di un altro.

Nessuno può mettere in dubbio che Wanda Nara e Mauro Icardi formino una coppia esplosiva. Tra la modella ed imprenditrice ed il calciatore tutto sembra andare a gonfie vele, nonostante le passate problematiche… ma la sintonia di Wanda con gli uomini non si limita a suo marito.

È risaputo che il loro rapporto vada oltre il tradizionale legame coniugale. Wanda non è solo l’ex moglie di Maxi López, ex compagno di squadra di Icardi, ma persino la sua agente.

Questa dinamica ha contribuito ad alimentare il dibattito pubblico, poiché alcuni vedono in ciò una gestione di affari intelligente, mentre altri sollevano questioni etiche legate al conflitto di interessi.

Che i detrattori della coppia abbiano ragione? Nessuno può dirlo, ma rimane innegabile che in questi giorni Wanda abbia dato spettacolo mostrando la sua sensualità con un altro uomo molto famoso…

Piovono critiche, scatta la difesa: meritano solo complimenti

Nell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, la presenza della moglie di Mauro Icardi ha catturato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di danza. Le sue doti sul palco l’hanno posizionata tra i principali contendenti per la vittoria, insieme a Simona Ventura. Tuttavia, la puntata della scorsa settimana ha visto una critica inaspettata da parte del giurato Guillermo Mariotto, che ha messo in dubbio la sensualità e l’affiatamento di Nara e del suo partner di ballo, Pasquale La Rocca.

La reazione di Rossella Erra, presente nella sua rubrica su Novella 2000, è stata esplosiva. La commentatrice ha messo in discussione le valutazioni di Mariotto, chiedendosi quale film avesse visto per esprimere tali critiche. Ha difeso con vigore la coppia, sottolineando che, a suo parere, Nara e La Rocca hanno dimostrato grande seduzione durante la loro esibizione. La giornalista ha condiviso apertamente l’effetto che hanno avuto su di lei, affermando: “I miei ormoni sono impazziti solo a guardarli…“.

La vittoria è vicina, riusciranno a spuntarla?

La commentatrice non si è limitata a difendere la coppia dalla critica di Mariotto, ma ha anche elogiato le qualità personali di Wanda Nara. La descrizione di Nara come “simpatica, testarda, coinvolgente, irriverente, straripante, travolgente ed anche eccessiva” ha mostrato il suo apprezzamento non solo per le capacità di danza della star, ma anche per la sua personalità affascinante e autentica.

Infine, Rossella Erra ha chiuso il suo intervento sottolineando la perfezione di Nara e La Rocca, invitando chiunque volesse criticarli a rassegnarsi. Ha concluso con un consiglio prezioso: “Nella vita esiste la rassegnazione, perché loro sono la perfezione…”. Mentre il confronto tra i concorrenti si fa sempre più acceso, resta da vedere se la coppia riuscirà a conquistare la vittoria finale, o se sorprese dell’ultima ora, come Simona Ventura o Lorenzo Tano, potrebbero ribaltare le aspettative nella corsa al titolo di “Ballando con le stelle”.