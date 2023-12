“Indagine e arresto”: Grande Fratello, superato ogni limite | Adesso la pagano cara

Caos tra gli spettatori del Grande Fratello: ora si parla di “indagini e arresto”. È arrivato il momento che qualcuno la paghi cara.

Il Grande Fratello coinvolge sempre di più il pubblico da casa. Dopo un inizio in sordina, gli ascolti sono cresciuti di settimana in settimana, e sul web sono nati i gruppi di fan.

Come spesso accade per ogni edizione, ci sono spettatori che si affezionano a dei protagonisti in particolare, creando i così denominati fandom.

A volte, si tratta di persone che nutrono una certa simpatia per gli inquilini del Grande Fratello, ma in altri casi si superano i limiti della civiltà e della…legalità. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Grande Fratello, superato ogni limite

Nelle ultime settimane, all’interno della casa del Grande Fratello si è creato il triangolo composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. I tre, ex protagonisti di Temptation Island, hanno tenuto incollati al teleschermo gli spettatori, curiosi di conoscere quale sarebbe stata la decisione finale del giovane: la ex fidanzata o la donna conosciuta nel villaggio del programma estivo di Canale 5? Alla fine, però, il pubblico è rimasto a bocca asciutta: Mirko è stato eliminato e ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritornare con Perla.

Intanto, sul web si è creato il gruppo dei “Perletti”, sostenitori di un ritorno di fiamma tra Brunetti e Perla. Gran parte di loro si è rivoltata contro il Grande Fratello accusando gli autori di aver interrotto il ricongiungimento dei loro beniamini a causa dell’ingresso di Greta Rossetti. E se qualcuno si è limitato a criticare aspramente le scelte del reality show, qualcun altro è andato ben oltre superando i limiti di ciò che dovrebbe essere consentito dire in rete e nella vita reale.

Augurare a #greta una cosa del genere ovvero non ‘Poteva trovare un Turetta

‘, con una mamma a casa che legge, contro ogni valore o morale per me è già da indagine e arresto. #StopViolenza #greta spero che chi di dovere, intervenga . Fate girare . Vergognoso pic.twitter.com/djipCtneah — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 12, 2023

Il web nel caos: parole gravi

“Non potete capire quanto odi Greta – ha scritto una utente di Twitter – .Ma non poteva incontrare un Turetta in vita sua anche lei? Almeno non sarebbe entrata in casa e non ci avrebbe rovinato quei bei momenti tra Mirko e Perla”. Parole gravissime, dunque, nei confronti della Rossetti alla quale un utente del web ha addirittura augurato la morte.

Il tweet non è passato inosservato e il giornalista Gabriele Parpiglia è rimasto indignato davanti a tanto violenza.

“[…]Spero che chi di dovere, intervenga. Fate girare. Vergognoso – ha sbottato su Instagram dopo essersi sfogato anche su Twitter – .Questa me**a #ocial troverà fine? Perché si sta allargando in questo modo? Ma puoi augurare a una ragazza, in questo caso Greta che fa il Grande Fratello, di ‘Trovare uno come #filippoturetta?’. Siamo oltre il peggio. Gli slogan non servono. Bisogna punire queste persone: subito!”. Tantissimi si sono trovati d’accordo con l’urlo di Parpiglia.