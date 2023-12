Royal Family, una scelta che cambia la storia | L’erede al trono non l’aveva mai fatto

Nel mirino dell’attenzione mediatica, i Royals eseguono la loro contromossa: una scelta coraggiosa che dimostra volontà di cambiare.

Riuscire ad allontanarsi dalle accuse, dai complotti e dalla sempre più papabile aria di tensioni può essere difficile, ma William e Kate ci sono riusciti con una scelta semplicissima.

Si sa, con l’arrivo del Natale tutte le famiglie sono costrette ad affrontare altarini rimasti in sospeso durante il resto dell’anno; nel loro caso, però, la faccenda è un po’ più seria.

A seguito della pubblicazione dell’ennesimo libro scandalo intenzionato a minare la reputazione della famiglia Windsor, la coppia di eredi al trono aveva solo una scelta: eseguire una contromossa efficace.

La loro scelta, apparentemente innocua, segna invece un passo verso la modernizzazione di un’istituzione da molti vista con sdegno e perplessità: uno step necessario per stare al passo coi tempi e “chiedere scusa”.

Sorpresa inaspettata da parte dei Royals: lontani dalla tradizione

Come vuole la tradizione, ogni anno la famiglia reale inglese posa per una fotografia che ritrae l’intero nucleo familiare nel periodo delle feste natalizie. Ciò che ha scosso i media e gli appassionati della Royal Family, nello scatto di quest’anno, è l’apparenza fisica della famiglia di William e Kate, che nello scatto in bianco e nero ad opera del fotografo Josh Shinner veste in abiti comuni, privi delle classiche bardature dei reali. Immortalati assieme ai piccoli George, Charlotte e Louis, la coppia di eredi al trono risplende più che mai.

Il contrasto cromatico della foto è evidente, con Kate e Charlotte in camicia bianca e jeans, mentre gli altri membri della famiglia optano per un pantalone nero. Particolarmente sorprendenti sono le sneakers indossate dai più piccoli, un tocco di modernità e casualità che differisce notevolmente dal rigore tradizionale delle immagini reali. Ma a cosa è dovuto tanto distacco dalla tradizione?

Una foto come risposta alle recenti accuse: uniti nonostante tutto

Lo scatto di Will e Kate sembra essere una risposta diretta agli scandali e alle controversie che hanno coinvolto Harry e Meghan. Con un abbigliamento casual e sereno, lontano dall’immagine a cui i Royals ci hanno abituato, la coppia sembra voler mostrare la famiglia unita e felice, indipendentemente dalle recenti tensioni dovute alle accuse di razzismo da parte di Harry e Meghan ai danni di Kate.

La foto rivela anche il sorprendente cambiamento nei volti dei più giovani della famiglia reale. George e Charlotte sono ormai cresciuti, e la somiglianza con i genitori è sempre più evidente. In un periodo in cui le accuse vengono lanciate da entrambe le parti, questo scatto natalizio potrebbe rappresentare un messaggio di unità, speranza e auguri sinceri per un sereno Natale, ma di certo simboleggia la volontà dei Windsor di affacciarsi al mondo attuale e diminuire il distacco dai “commoners”.