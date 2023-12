Barbara D’Urso scalda i motori: il pubblico pronto a riabbracciarla | Ecco dove la vedremo

Barbara D’Urso non si ferma e prepara tutto per ritornare dal suo pubblico: ecco dove i fan potranno rivederla presto.

L’uscita di scena di Barbara D’Urso da Mediaset ha creato non poco scalpore. Da sempre considerata uno dei volti di punta di Canale 5, la conduttrice ha dovuto accettare la scelta di Pier Silvio Berlusconi.

Dopo la decisione di dare alle rete televisive di Cologno Monzese una nuova linea editoriale, la D’Urso ha fatto le valigie e salutato il suo pubblico.

A breve, però, il suo contratto con Mediaset scadrà e lei potrà tornare a lavorare in tv: ecco dove pare sia pronta a sbarcare con un format che riprende Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso torna in tv?

Il contratto di Barbara D’Urso con Mediaset scade a fine dicembre. Da quel momento, la conduttrice potrà tornare a lavorare davanti alle telecamere firmando contratti con altre reti. Il ritorno di “Barbarella” in tv, dunque, potrebbe avvenire davvero a breve perché, come spifferato da Novella 2000, la conduttrice avrebbe in programma uno show che riprende il format di Pomeriggio Cinque su Tv8. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8 – ha raccontato il giornalista Roberto Alessi – . In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”.

Prima ancora di vederla al timone di un programma tutto suo, però, Barbara D’Urso potrebbe decidere di parlare finalmente della rottura dei rapporti con Mediaset in una intervista che potrebbe essere realizzata in Rai. Secondo indiscrezioni, infatti, la conduttrice campana potrebbe decidere di raccontare tutta la sua verità in una intervista fiume per l’amica Mara Venier o per Francesca Fagnani.

Barbara D’Urso e i rapporti con Myrta Merlino

La D’Urso, quindi, pare si stia preparando per mettere in piedi un programma simile al suo vecchio Pomeriggio Cinque e che potrebbe essere messo a confronto con lo show condotto oggi da Myrta Merlino. Proprio quest’ultima, a proposito dei rapporti con la D’Urso, ha recentemente precisato di non avere alcun conto in sospeso con la collega, un tempo al timone del contenitore di informazione e intrattenimento di Canale 5.

“Il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”, ha precisato la giornalista, difendendo la sua trasmissione e ritenendo che il poco seguito da parte del pubblico dipenda dal fatto che la “D’Urso era di famiglia; io un’estranea venuta da una rete di nicchia”.