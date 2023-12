Chiara Ferragni, una star della tv l’ha massacrata | Da donna a donna, l’attacco è spietato

Nuova polemica per l’imprenditrice digitale, che ora si scontra con una critica asprissima da parte di una ‘collega’: distrutta in un attimo.

Sembra proprio che i Ferragnez non riescano a vivere senza creare scandali. Con una frequenza quasi settimanale, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez contribuisce ai titoli dei tabloid costantemente.

L’ultima novità di gossip ha visto protagonista Chiara Ferragni che, forse stanca di lasciare al marito le luci della ribalta e i commenti degli utenti del web sui social, ha compiuto una mossa decisamente azzardata.

Quanto accaduto l’ha resa protagonista di numerose critiche, anche da parte di colleghi e colleghe del mondo dello spettacolo.

Tra tutte le voci che si sono alzate contro l’imprenditrice digitale, una in particolare risalta per un commento laconico e pungente: ecco di chi si tratta.

Pratica commerciale scorretta: cos’è il pandoro-gate?

Per comprendere bene quanto accaduto, bisogna fornire il contesto adeguato. Negli scorsi giorni Chiara Ferragni è tornata al centro della cronaca a causa di una figuraccia già soprannominata dalle testate giornalistiche “pandoro-gate”. L’imprenditrice, in collaborazione con la nota azienda Balocco, avrebbe dichiarato che una percentuale di ogni singola vendita del suo prodotto griffato “Pink Christmas” sarebbe stata devoluta in beneficienza.

L’Antitrust ha però svolto un’indagine che ha smascherato la verità dietro a questa mossa, rivelando che l’azienda, in collaborazione con Chiara Ferragni, aveva già effettuato una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino lo scorso maggio. Stando al reportage di Antitrust e Selvaggia Lucarelli, gli incassi di Balocco e della Ferragni si aggirerebbero attorno al milione, e la trovata è stata ritenuta pratica commerciale scorretta, portando a multe salatissime, ad un notevole calo di follower sui social per Chiara, e a critiche asprissime da parte di una collega del mondo dello showbiz…

Smontata con un’immagine, i follower commentano: “Ci sei mancata”

Fare ironia su fatti di cronaca è un’arte che richiede conoscenza e una certa dose di innato sarcasmo, ma quando l’oggetto principale di un attacco è Chiara Ferragni difficilmente si può sbagliare: nonostante il numero altissimo di follower, l’imprenditrice non gode di troppa popolarità tra gli utenti del web. E così Sonia Bruganelli ha deciso di riesumare il suo profilo Twitter per una sferzata che ha colpito esattamente dove doveva.

Nel rispondere ad un tweet ufficiale del programma “Ciao Darwin” (si potrebbe commentare anche la particolare scelta di Sonia, dati i precedenti con l’ormai ex marito Paolo Bonolis) che utilizzava l’iconica veste di Chiara Ferragni allo scorso Sanremo riportante la scritta “Pensati Libera”, Sonia ha ripostato l’immagine cambiando la scritta sull’abito: “Pensati Falsa Beneficienza”. “Senza parole”, commenta, completando il tweet – che tra like, risate e repost ha ottenuto il consenso degli utenti del social, che hanno risposto a Sonia con un coro di “Ci sei mancata”.