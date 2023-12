Giulia Stabile esce allo scoperto: ecco la verità su Sangiovanni | L’ha rivelato soltanto ora

Giulia Stabile non mantiene più il segreto e svela tutta la verità sulla rottura con Sangiovanni: i fan della ex coppia sono rimasti di stucco.

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è iniziata nella scuola di Maria De Filippi dove lei vi partecipava come ballerina e lui come cantante.

A dispetto di quanto molti potevano pensare, il loro amore è cresciuto dopo la fine del talent show e nonostante i numerosissimi impegni di lavoro di entrambi.

Poi la relazione si è conclusa e, sebbene Giulia e Sangiovanni abbiano deciso di mantenere segreti i motivi della rottura, ora lei è uscita allo scoperto.

Giulia Stabile, frecciata a Sangiovanni

Il lungo amore vissuto da Giulia Stabile e Sangiovanni dopo la fine di Amici di Maria De Filippi è stato lontano da ogni genere di gossip e pettegolezzo. I due sono riusciti a ritagliarsi un posto tutto loro dove vivere un sentimento giovane, ma tanto profondo. Poi, dopo mesi di relazione, hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni riguardanti la rottura e gli ipotetici tradimenti del cantante ai danni della fidanzata. Lei ha sempre scelto di non replicare e, anche quando la fine dell’amore è stata ufficializzata, Giulia ha preferito non alimentare il gossip.

Eppure, alcuni suoi movimenti social degli ultimi tempi sembrano essere una conferma dei pettegolezzi sulla loro storia. In un recente video TikTok, Giulia Stabile si è mostrata ai fan mentre danza sulle note di “Exes” di Tate McRae. Ciò che è balzato subito agli occhi dei più curiosi, però, non è stato il talento della ballerina, bensì la strofa su cui lei ha deciso di danzare. “Baci ai miei ex a cui non importa nulla di me“, è la frase su cui tutti si sono concentrati e che è stata per molti una sonora frecciata proprio a Sangiovanni.

Sangiovanni ha tradito Giulia?

I più, infatti, sostengono che il cantante abbia più volte tradito la ballerina che, solo oggi, ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare tutta la verità sulla relazione d’amore che ha tanto fatto sognare i fan. Non è la prima volta, tuttavia, che Giulia si esprime sui social in modo negativo su Sangiovanni.

Quando lui raccontò di aver fatto una pazzia d’amore riferendosi, chiaramente, ad una persona diversa dalla Stabile, lei si affrettò a mettere un like a chi sbottò: “Il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia”. È chiaro che, ad oggi, i rapporti tra i due ex non siano affatto idilliaci.