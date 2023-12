“Succede tutti i giorni”: Selvaggia Lucarelli, allarme stalking | Denunciato in diretta televisiva

Selvaggia Lucarelli lancia un appello e racconta pubblicamente in televisione quanto le è accaduto: si tratta di stalking.

La nota giornalista Selvaggia Lucarelli è moto chiacchierata in questo periodo per via della sua presenza a Ballando con le stelle.

Sono ormai diversi anni che la giornalista fa parte del cast fisso, nello specifico della giuria, del noto talent show che prevede sfide a colpi di performance di ballo.

Già da molto prima che iniziasse, quest’anno Ballando con le Stelle è stato al centro di una bufera mediatica per via di anticipazioni e indiscrezioni in merito al cast di Stelle partecipanti quest’anno.

Lucarelli, però, si è esposta, invece, moltissimo per creare maggiore consapevolezza verso un tema davvero centrale: parliamo del reato di stalking.

Le parole di Lucarelli

Molti dei fan della giornalista si sono agitati in seguito alle dichiarazioni di Selvaggia nel corso di un programma televisivo: parliamo nello specifico di Chesarà… il programma di Rai 3 condotto dalla mitica Serena Bortone.

Bortone ha ospitato selvaggia lo scorso 26 novembre per parlare di un tema molto importante, che è connesso alla violenza fisica sulle donne ma costituisce violenza psicologica.

La denuncia in diretta

Uno spezzone della puntata che ha visto ospite proprio Selvaggia è stato pubblicato dalla pagina ufficiale del programma con la seguente caption: “Selvaggia Lucarelli racconta come da anni sia vittima di stalking da parte di un uomo che da anni crea online pagine finte sulle donne che prende di mira. La vicenda “non coinvolge solo me, ma tantissime donne che vivono con il terrore” di quest’uomo.”

“Siamo tutti vulnerabili, poi lo sai lo stalking è qualcosa di presente costantemente nella tua vita”, racconta la giornalista, “cioè succede qualcosa tutti i giorni: hai sempre la sensazione che ci sia qualcuno dietro a un cespuglio, che ti guarda che ti osserva”, racconta, e Bortone suggerisce “E poi c’è tuo figlio!”, “Sì ma non voglio fare la mamma italiana che dice ‘mio figlio’, c’è qui il problema sono io, non voglio spostare l’attenzione […] si sta accanendo anche sul mio fidanzato, sui miei datori di lavoro, in realtà […] a un certo punto ha pubblicato il mio indirizzo!”: insomma, non si parla mai abbastanza di violenza sulle donne o di questo tipo di violenza in qualche modo più sottile rispetto a quella fisica o quella sessuale. Non possiamo fare altro che dare a Bortone e Lucarelli il merito di aver portato tutto questo in tv.