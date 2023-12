Teo Mammucari fiume in piena: “Come tornare in cella” | Non l’aveva mai detto prima

Teo Mammucari si racconta e diventa un fiume in piena: quel ricordo della “cella” di cui non aveva mai fatto parola prima d’ora.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle c’è senza dubbio Teo Mammucari, comico e conduttore che ha deciso di mettersi alla prova con la danza.

Nonostante le iniziali polemiche con Selvaggia Lucarelli e il resto della giuria dello show di Rai 1, e la lite dietro le quinte con Antonio Caprarica, Mammucari ha iniziato a raccontare alle telecamere anche lati nascosti di sé.

E, nel corso della prima serata di sabato 16 dicembre scorso, la rivelazione fatta sulla sua infanzia ha lasciato tutti senza parole.

Teo Mammucari, quello che nessuno sapeva

La coreografia realizzata da Anastasia Kuzmina per il passo a due con Teo Mammucari è stata ispirata alla difficile infanzia vissuta dal conduttore. Prima d’ora, lui non aveva mai voluto parlarne pubblicamente ma, dietro le quinte di Ballando con le stelle, ha deciso di aprirsi e regalare al pubblico una parte sconosciuta della sua infanzia, per niente felice. Mammucari è tornato con la memoria a quando aveva quattro anni, a quel giorno in cui la madre invece di portarlo alle giostre, lo chiuse in un collegio.

“Un giorno mia mamma mi ha detto: andiamo alle giostre? Avevo 4 anni e me lo ricordo come fosse ora. Mi ha portato in un collegio e mi ha lasciato lì, sono rimasto lì dentro 11 anni – ha ricordato lui – . Andavo a casa a Natale e Pasqua. Il momento più brutto è stato quando sono entrato: c’era un corridoio che per me, ogni volta che lo passavo, era come tornare in cella. A diciotto anni, il giorno del mio compleanno, me ne sono andato di casa.”

La rinascita di Teo Mammucari

Col tempo, Teo Mammucari si è fatto aiutare per riuscire a superare quel dolore e, ad oggi, ha ammesso di essere riuscito a perdonare la mamma. “Mia madre era in difficoltà, ma ha sbagliato a non dirmelo, ma non si è resa conto. Io ho imparato anche a perdonare, a capire – ha aggiunto lui – . Io questa cosa non la vedo come una tragedia, ma come una cosa che mi fa godere ogni giorno della vita, dopo aver vissuto l’inferno. Ero un bambino, mi mancava l’energia dell’amore. Quando poi mi sono fatto aiutare ho capito”.

Ad oggi, quindi, Mammucari è un uomo risoluto e, a conclusione del suo triste racconto a Ballando con le stelle, ha ricevuto la sorpresa della figlia Julia, nata dalla relazione con la ex velina Thais Wiggers. Davanti a lei, il comico non è riuscito a trattenere la commozione e ha abbandonato la sua classica corazza per sciogliersi in un abbraccio con la ragazza.