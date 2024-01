Nokia 3310, se ne hai ancora uno a casa che non usi più vendilo | Oggi vale una fortuna

Ti ricordi il Nokia 3310, uno dei cellulare più iconici degli anni 90 e 2000? Questo modello in particolare può valere parecchio: ecco quando dovresti venderlo.

Prima dell’arrivo di Internet tra le mura domestiche e degli smartphone, c’è stato un periodo in cui i cellulari venivano usati sostanzialmente solo per telefonare e inviare messaggi, o al massimo svagarsi con qualche giochino. Suona ormai come un’epoca lontanissima, ma molte generazioni hanno fatto in tempo a viverla.

Tra i modelli di cellulare più popolari c’era sicuramente il Nokia 3310: Nokia, infatti, era sicuramente uno dei brand di telefonia più diffusi e famosi, e ancora oggi si narrano leggende sull’impossibilità di distruggere (o semplicemente far scaricare) questo telefono.

Il Nokia 3310 è stato uno dei primi cellulari a non guardare solo l’utilità, ma anche il design, con dei tasti effettivamente ergonomici e un’antenna interna, che non doveva essere quindi più sollevata per telefonare e una batteria a lunga carica. Ma quanto vale oggi?

Nokia 3310: perché è ancora ricordato

Tra gli anni ’90 e i primi 2000, Nokia era un brand importantissimo, ma ha subito un triste declino a metà degli anni 2010, dopo l’entrata in commercio degli smartphone. Ancora oggi, il modello più ricordato è il 3310, che di fatto rappresentò una rivoluzione per la sua epoca, al punto che si stima che fino alla sua uscita dal mercato ne furono venduti circa 130 milioni in tutto il mondo.

Nokia ha continuato a produrre cellulari in maniera indipendente fino al 2014, quando poi ha iniziato una partnership con Microsoft e si è concentrata sulla produzione degli smartphone. Ha poi abbandonato questo mercato, per poi ritornarvi timidamente negli ultimi tempi.

Nokia 3310: quanto vale oggi? Ecco quando conviene venderlo

Oggi il Nokia 3310 rappresenta un dolce ricordo per i più nostalgici, ma alcuni modelli particolare potrebbero nascondere anche un alto valore economico, non solo sentimentale.

Di per sé oggi un comune Nokia 3310 non vale molti soldi, ma il suo prezzo può variare e quindi salire a seconda di alcune circostanze, come non presentare la batteria “gonfia” (che ne dimostra quindi il largo utilizzo) e avere con sé ancora il caricatore originale. In queste condizioni il prezzo di vendita si aggira tra i 40 e i 100 euro a seconda delle condizioni del modello, ma può salire anche fino ai 200 se si possiede ancora la confezione originale.