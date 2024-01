Specchietto retrovisore, nasconde un trucco sconosciuto utilissimo in alcune ore della giornata | Ce l’hai sempre sotto gli occhi ma non la vedi

Lo sapevi che lo specchietto retrovisore dell’auto nasconde una funzione “segreta”, che pochi automobilisti conoscono e usano regolarmente? Ecco di cosa si tratta.

Quando guidiamo la macchina dobbiamo prestare particolare attenzione alla strada, in modo da non intralciare nessuno e non causare incidenti. Le auto con il tempo sono diventate sempre più tecnologiche e possiamo dire che oggi guidare sta diventando sempre più facile, grazie alle numerose agevolazioni che la tecnologia ci offre. Ci sono auto, per esempio, che permettono di regolare gli specchietti semplicemente muovendo gli occhi!

Tuttavia, non tutti possiedono un’auto moderna e a volte bisogna ricorrere a qualche vecchio trucco che però magari non è molto conosciuto. Questo, in particolare, riguarda lo specchietto retrovisore.

Regolare lo specchietto retrovisore (e quelli laterali) prima di partire è molto importante, ma sapevi che se lo regoli in questo modo puoi avere una visibilità ancora migliore?

Specchietto retrovisore: regolalo così per vedere meglio

Lo specchietto retrovisore è molto importante perché ci permette di guardare dietro di noi e quindi accorgerci in anticipo dell’arrivo di un’altra macchina, che magari ci vuole superare. Prima di mettersi alla guida, è opportuno regolarlo alla giusta altezza, così da vedere bene.

Tuttavia, ci sono anche altri modi per regolarlo e sfruttarlo al massimo. Lo specchietto, infatti, è fornito di anche una levetta nera al centro, che serve per spostarlo avanti e indietro, quindi non solo in alto o in basso o inclinandolo.

Questa levetta può essere utilizzata anche per evitare che i fari delle altre macchine dietro di noi ci accechino momentaneamente e quindi si rivela particolarmente utile se stiamo guidando di notte.

Specchietto retrovisore: come usarlo per evitare di restare abbagliati

La levetta nera centrale dello specchietto retrovisore può essere anche un ottimo alleato per proteggere gli occhi dalle luci delle auto dietro di noi, che di notte possono diventare non solo fastidiose, ma addirittura pericolose perché potrebbero accecarci temporaneamente e farci causare un incidente.

Basta spostare la leva verso di noi, modificando leggermente l’inclinazione dello specchietto: in questo modo continueremo ad avere una buona visibilità della strada dietro di noi, ma non verremo colpiti negli occhi dai fari delle altre auto.

Tuttavia, è importante tornare a regolare lo specchietto con l’inclinazione corretta quando non ci serve più, in quanto questo è solo un trucchetto che si può usare in caso di necessità ma non offre una visuale completa come farebbe normalmente lo specchietto: usatelo solo quando è veramente necessario.