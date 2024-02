Smartphone, monta la nuova mensola Ikea: non hai più bisogno del caricabatterie | Addio cavi

La casa di produzione svedese rivoluziona il mercato con un prodotto minimal e utilissimo, ad un prezzo da urlo.

IKEA non ha bisogno di presentazioni. L’azienda svedese, nota per le sue soluzioni d’arredo minimaliste e innovative, continua a cambiare le case di tutto il mondo a prezzi contenuti.

Di recente IKEA ha introdotto nel suo catalogo un prodotto che promette di soddisfare le esigenze di coloro che cercano praticità e stile nella smart home.

Il prodotto in questione è la mensola SYMFONISK, un prodotto innovativo in quanto dotato di una tecnologia d’avanguardia integrata: la ricarica wireless.

Questo nuovo elemento, dal design minimalista tipico del colosso svedese, offre non solo uno spazio per l’organizzazione, ma anche una soluzione di ricarica futuristica e chic.

Minimal, chic, funzionale: tutto ciò che è IKEA

La mensola SYMFONISK si inserisce nella linea di prodotti smart di IKEA, che negli ultimi tempi ha presentato diverse proposte interessanti, come la lampada speaker VAPPEBY a forma di lanterna, l’hub domotico Matter DIRIGERA e le tende intelligenti in collaborazione con Sonos. Ogni prodotto riflette l’impegno di IKEA nel portare l’innovazione e la funzionalità nella vita quotidiana. La peculiarità della mensola SYMFONISK risiede nella sua duplice funzione: oltre a essere una mensola per riporre oggetti, può funzionare come caricabatteria wireless.

Gli utenti possono appoggiare il loro smartphone, cuffie o altri dispositivi compatibili sulla mensola e beneficiare della comoda ricarica senza dover utilizzare cavi. Inoltre, per i dispositivi che non supportano la ricarica wireless, la mensola è dotata di una porta USB type-C che può essere utilizzata contemporaneamente alla ricarica wireless. Un dettaglio rilevante è la presenza della certificazione Qi sulla mensola SYMFONISK, che garantisce standard di qualità nel processo di ricarica.

Occupa poco spazio e ha un costo spaventosamente basso

La mensola offre anche un indicatore di stato a LED e può erogare fino a 18 W di potenza tramite la porta USB type-C, sebbene i dettagli specifici sulla ricarica wireless non siano stati ancora annunciati. Dal punto di vista delle dimensioni, la mensola SYMFONISK misura 30,6 cm in larghezza, 22 cm in altezza e 13,3 cm in profondità, rendendola adatta a una varietà di ambienti domestici. La disponibilità di due colorazioni, bianca e nera, permette agli acquirenti di scegliere quella più adatta al proprio stile e arredamento.

Il prezzo accessibile di 35 euro in entrambe le varianti rende questo prodotto ancora più attraente per coloro che cercano soluzioni pratiche ed eleganti per la propria casa. La mensola SYMFONISK è già disponibile per l’acquisto sullo store online di IKEA e presso i negozi fisici, ovviamente su disponibilità. Con la sua combinazione di design moderno, funzionalità smart e prezzo accessibile, questa nuova proposta di IKEA promette di conquistare l’interesse di chi cerca soluzioni versatili e alla moda per la propria abitazione.