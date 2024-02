Serie TV: se scarichi queste sul tuo PC rischi 15.000€ di multa e l’arresto | Ti beccano in un attimo

Non trovi una serie in streaming? Attento a scaricarla: i controlli sono rigidi e le conseguenze vanno sul penale.

Quante volte ti è capitato? Pur essendo iscritto ad uno o più servizi di streaming, cercando un film o una serie TV scopri che essa non è disponibile attraverso i canali a te accessibili.

In queste situazioni la tentazione di scaricare ciò che vorresti guardare da un sito non autorizzato può essere fortissima, ma comporta conseguenze molto gravi.

Il mondo digitale offre molte opportunità, ma è importante navigare in esso con consapevolezza, specialmente quando si tratta di scaricare contenuti da internet.

Il download di materiale senza autorizzazione può portare a conseguenze legali, e capire quando un’azione diventa un reato è essenziale per evitare problemi con la legge.

Scaricare file dal web, quando è considerato illegale?

Il download di contenuti multimediali diventa illegale quando si scarica materiale senza autorizzazione dal detentore dei diritti d’autore. Questo fenomeno, comunemente noto come “pirateria“, si verifica quando si scaricano file o programmi da internet senza il consenso del creatore o del proprietario dei diritti. L’azione diventa una violazione del diritto d’autore, poiché il materiale scaricato è protetto dal copyright. La legge italiana sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941) definisce chiaramente le conseguenze di un download illegale. Secondo l’art. 171 bis, il materiale “pirata” o “craccato” si riferisce a file, software e programmi non originali, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Tuttavia, non tutti i download illegali sono considerati reati. L’art. 174 ter della stessa legge stabilisce che scaricare abusivamente un prodotto protetto da diritto d’autore per un uso personale è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. In questo caso, il trasgressore può ricevere una multa di 154 euro, con la possibilità di confisca del materiale illecito. Le sanzioni aumentano in caso di recidiva o di comportamenti gravi, con una multa massima di 1.032,00 euro.

2

Reclusione se condividi il file a scopo di lucro

È importante notare che, nonostante la sanzione amministrativa pecuniaria, il download illegale per uso personale non costituisce un reato. Il reato sorge quando si verifica la condivisione del materiale scaricato, un’attività nota come file sharing. La legge sul diritto d’autore distingue tra file sharing a scopo di lucro e non a scopo di lucro. Se un individuo scarica illegalmente un contenuto protetto da copyright e lo condivide illecitamente per ottenere un guadagno, è passibile di reclusione da sei mesi a tre anni e di una multa che varia da 2.582 a 15.493 euro (art. 171, lett. a)).

D’altra parte, se il file sharing avviene senza scopo di lucro, la pena si limita a una multa che va da 51 a 2.065 euro (art. 171, lett. a-bis)). Il reato può comportare anche la reclusione fino ad un anno o una multa di 516 euro se il materiale non è destinato alla pubblicazione, o nel caso di usurpazione della paternità dell’opera o di deformazione, mutilazione o altra modifica del file che danneggi l’onore o la reputazione dell’autore. La prossima volta che fatichi a trovare una serie TV in streaming, tieni a mente tutte queste specifiche per prendere una decisione consapevole.