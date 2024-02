Riscaldamento, non fare mai più questo errore | Ecco perché stai pagando di più

Come affrontare l’inevitabile aumento delle bollette in questo periodo? Consigli necessari per risparmiare senza rinunciare al comfort.

Negli ultimi 10 anni, le famiglie italiane hanno dovuto affrontare un incremento del 68,7% nelle spese per luce, gas e rifiuti, equivalenti a un aumento medio di 1.625 euro.

Questo dato, associato all’aumento dei costi dei beni di consumo e dei prodotti di prima necessità, ha creato una situazione finanziaria difficile per molti.

La realtà quotidiana impone agli italiani di stringere la cinghia, limitare gli acquisti al necessario e adottare comportamenti più responsabili per evitare il conto in rosso.

Affrontare l’aumento delle bollette richiede creatività e praticità. Adottare piccoli accorgimenti può fare la differenza nel bilancio familiare: ecco da dove cominciare.

Risparmio energetico: da dove cominciare

L’aspetto più impattante è l’aumento delle bollette, soprattutto in inverno, quando il riscaldamento è essenziale ma i costi ad esso associati possono diventare onerosi. Per affrontare questa sfida economica è fondamentale adottare alcune pratiche che consentano di risparmiare senza dover rinunciare al comfort domestico. Innanzitutto, la manutenzione ordinaria della caldaia è un passo cruciale. Dopo alcuni anni di utilizzo, la caldaia potrebbe perdere efficienza, risultando in uno spreco di calore e un aumento delle spese energetiche. Un controllo periodico e le necessarie riparazioni possono prevenire tale scenario.

I termosifoni, anch’essi protagonisti nel bilancio energetico domestico, richiedono attenzioni speciali. È essenziale eliminare l’aria dai tubi e liberare i radiatori da ostacoli che ne compromettono l’efficienza, come mobili posizionati di fronte a essi. Questi semplici gesti consentono un miglioramento della distribuzione del calore, ottimizzando il consumo energetico. Ma l’aspetto più sppesso trascurato è la dispersione del calore attraverso spifferi e fessure nelle case con qualche anno sulle spalle.

L’importanza del paraspifferi: come realizzarlo in casa

Molti non considerano quanto queste piccole aperture possano contribuire a far scappare il calore, rendendo difficile mantenere una temperatura confortevole. Una soluzione economica e fai-da-te per affrontare questo problema è l’uso dei paraspifferi. Questi oggetti, facilmente realizzabili con materiali di riciclo, come vecchie calze, jeans o asciugamani, possono essere posizionati lungo le finestre e le porte per evitare la dispersione del calore.

Creare un paraspifferi in casa è semplice: basta tagliare una gamba di calza (preferibilmente una vecchia parigina), riempirla con materiale isolante come cuscini o vecchi calzini, e annodare le estremità. Questo non solo aiuta a risparmiare energia, ma rappresenta anche un modo creativo e sostenibile per affrontare le sfide economiche quotidiane. Infine, per rendere il paraspifferi non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole, è possibile personalizzarlo con perline, fiocchi o pon pon. Questo tocco decorativo aggiunge un elemento di creatività alla soluzione pratica, trasformando un oggetto di necessità in un elemento di design fai-da-te.