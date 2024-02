Lavatrice, il trucco per risparmiare il 60% di energia esiste | Devi solo premere questo pulsante

Lavare i panni è una necessità, ma anche una spesa notevole: grazie a questi consigli riuscirai a dare un taglio agli sprechi.

È innegabile che alcuni elettrodomestici di uso quotidiano contribuiscano in maniera significativa al peso economico delle bollette.

Questa realtà, comune in Italia ma anche in altri paesi europei, ha portato alcuni esperti e ricercatori a porsi dei quesiti su come contenere i costi associati alle pulizie.

Le lavatrici, per esempio, possono essere utilizzate in una maniera insolita che può contribuire in modo tangibile a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la gestione delle risorse.

Ciò dimostra che le azioni quotidiane possono fare la differenza per il nostro pianeta e per il nostro portafoglio. Ecco come funziona il nuovo “trucco” legato al lavaggio dei panni.

Uno studio rivela come cambiare il metodo di lavaggio

Lo rivela uno studio condotto in Spagna: lavare a freddo potrebbe essere la chiave per un risparmio significativo nelle bollette elettriche legate all’utilizzo della lavatrice. Secondo uno studio condotto dall’azienda di detergenti Ariel sui comportamenti e il risparmio domestico, lavare a basse temperature potrebbe comportare un risparmio fino al 60% sulla bolletta elettrica, un dato che ha catturato l’attenzione del 90% degli spagnoli intervistati.

Il focus principale dello studio è stato il cambiamento di abitudini nei confronti dell’uso della lavatrice, mettendo in luce che una considerevole percentuale degli intervistati sarebbe disposta ad adottare pratiche più sostenibili pur di tagliare qualche euro nelle spese mensili. Tuttavia, il 55% degli spagnoli si è dimostrato scettico riguardo all’efficacia delle fasce orarie come misura per ridurre i costi.

Non solo acqua fredda: risparmiare grazie al percarbonato

Il motivo principale di questo risparmio risiede nel fatto che la lavatrice consuma una quantità significativa di elettricità durante il riscaldamento dell’acqua per i cicli di lavaggio. Ridurre la temperatura dell’acqua significa automaticamente ridurre il consumo energetico, rappresentando una scelta vantaggiosa sia per il portafoglio che per l’ambiente. Inoltre, uno dei trucchi per lavare a freddo in modo efficace è l’utilizzo del percarbonato di sodio.

Questa sostanza, al contatto con l’acqua, rilascia ossigeno attivo, svolgendo non solo la funzione di sbiancante naturale, ma anche quella di igienizzante per i vestiti nella lavatrice grazie alla potenza dell’ossigeno. La particolarità del percarbonato di sodio è che può funzionare anche con acqua fredda, eliminando così la necessità di utilizzare acqua calda per ottenere risultati brillanti. Per adottare questa pratica, è sufficiente aggiungere un cucchiaio di percarbonato di sodio insieme a un detergente ecologico nella lavatrice. Tuttavia, è importante notare che questa soluzione potrebbe non essere adatta per tutti i tipi di tessuti, come la lana, il lino, la seta o la pelle. Grazie a questi accorgimenti il risparmio energetico ed economico diventa una realtà.