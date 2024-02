Allerta Toblerone, corpi estranei causano soffocamento | Ministero della Salute lo ritira dagli scaffali

Di recente, il Ministero della Salute ha imposto allo storico brand Toblerone di rimuovere alcuni prodotti dai supermercati. La causa è la presenza di alcuni corpi estranei che potrebbero essere pericolosi.

Negli ultimi giorni il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni comunicati stampa ufficiali dove annunciava che alcuni prodotti molto famosi verranno ritirati dai supermercati perché sono considerati dannosi per la salute. Tra le aziende interessate c’è anche la Mondelez, proprietaria del celebre cioccolato Toblerone.

Nelle ultime settimane diversi prodotti alimentari sono stati tolti dagli scaffali dei negozi: in particolare, Esselunga è stata costretta, sempre su ordine del Ministero della Salute, a rimuovere il minestrone surgelato e i marron glacé perché sulle rispettive etichette non erano stati segnalati alcuni ingredienti che possono rivelarsi dei pericolosi allergeni, come il glutine e l’anidride solforosa. I prodotti in sé non erano nocivi, ma avrebbero potuto diventarlo per chi è allergico.

Che cosa c’è che non va, invece, nel cioccolato Toblerone? Questa volta il problema non è l’etichetta incompleta, ma la presenza di alcuni corpi estranei che ha obbligato immediatamente l’azienda a ritirare i lotti incriminati.

Toblerone, non mangiare questi lotti: potrebbero contenere plastica

Non ci stiamo riferendo alle celebri ed enormi barrette di cioccolato Toblerone, ma di un altro prodotto della stessa azienda, ovvero il Dessert Toblerone, ovvero la mousse. Secondo quanto segnalato dal Ministero, questi lotti potrebbero contenere dei corpi estranei, probabilmente di plastica, che potrebbero causare il soffocamento.

Per questo, se avete acquistato i lotti numero 133120016 – date di scadenza 23/01/2024, 24/01/2024, 30/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024 e 07/02/2024 non consumateli assolutamente, ma riportateli dove li avete comprati e potrete ottenere un rimborso. La descrizione completa del prodotto è: “Dessert Toblerone, confezione da 180 grammi, 2×90 grammi“. Il dessert è stato prodotto in Belgio.

Toblerone, non è l’unico prodotto ritirato

Ma non finisce qui. Anche un’altra azienda altrettanto famosa rischia di dover ritirare un proprio prodotto perché considerato pericoloso e non rispettoso degli standard di sicurezza. Stiamo parlando della Bacardi, che prossimamente potrebbe dover ritirare dagli scaffali una certa versione della vodka Grey Goose.

In queste confezioni (Vodka Grey Goose Aurora cl 70 Northern Lights Edition Led, edizione limitata di Grey Goose – lotto L23039GE2) l’azienda ha deciso di aggiungere nelle bottiglie una batteria a bottone che crea degli effetti scenografici molto belli con una luce a led, ma in molti si sono lamentati che potrebbe anche essere facilmente ingerita per sbaglio.

Il primo mercato a lamentarsi è stato quello australiano, che ha accusato Bacardi di non aver rispettato gli standard di sicurezza riguardo ai prodotti che contengono batterie a bottone. In Italia, invece, il prodotto non è stato ritirato e non si sa se lo sarà in futuro.