Pulizia dell’auto: compra subito la “melma” magica | Arriva negli angoli più rognosi

Lo sapevi che in commercio esiste un prodotto perfetto per pulire l’auto anche nei punti più difficili da raggiungere? Si tratta di una “melma” speciale.

Mantenere la propria auto pulita è fondamentale, non solo per logiche questioni di igiene, ma anche semplicemente per guidare più serenamente e saper di poter trovare tutto il necessario nel minor tempo possibile, senza dover scavare tra numerosi rifiuti o oggetti che non sono al proprio posto.

Per questo, c’è chi è più vigoroso nella pulizia dell’auto, pretendendo di farla splendere sia all’esterno sia all’interno. Per l’esterno non è un problema perché per fortuna ci sono gli autolavaggi, ma pulire bene l’abitacolo non è sempre facile soprattutto perché alcuni punti non sono semplicissimi da raggiungere.

Per fortuna, si può comprare per pochi euro un prodotto speciale, pensato apposta per raggiungere i punti e gli angoli più rognosi degli interni dell’auto, facendo in modo che sia sempre tutto il più pulito possibile. Vista dall’esterno, questa “melma speciale” non sembra neanche un prodotto per la pulizia, ma i suoi effetti sono incredibili.

Pulizia dell’auto, arriva la “melma speciale”

Ovviamente, non stiamo parlando di una vera e propria melma, ma di un prodotto che è simile a uno slime, sia nella forma sia nel colore (nei colori, in realtà, dato che è disponibile in diverse colorazioni). Si tratta di un detergente, che non è liquido come la maggior parte, ma è vischioso, ed è una sorta di “gomma gel” che va spalmato nei punti che vogliamo ripulire.

Dato che va solo spalmato e poi staccato, si rivela molto utile per catturare lo sporco anche nei punti più difficili da raggiungere, come il cruscotto o i bocchettoni dell’aria, ma anche in altri punti come il portaoggetti, nei cassettini e sui tasti del cambio. Basta semplicemente spalmarla facendola aderire bene alla superficie e poi staccarla con cautela: in questo modo cattura lo sporco e lo trattiene in sé, senza staccarsi o lasciare pezzettini.

Pulizia dell’auto, dove comprare la gomma gel

Questo prodotto si chiama “Super clean” e si può comprare su Amazon. Ogni barattolo costa circa dieci euro ed esistono diverse colorazioni con diverse utilità o quantità: per esempio, la gomma gel azzurra è venduta solo in confezioni da tre, mentre quella rosa, di marca Ticarve, è venduta anche in confezioni singole, ma garantisce lo stesso risultato.

Questi slime speciali, infine, possono essere usati per pulire anche al di fuori delle auto, ma sono perfetti anche per casa e ufficio. La variante gialla, per esempio, è perfetta per pulire la tastiera, così da rimuovere tutta la sporcizia tra i vari tasti, che non sempre gli altri prodotti riescono a eliminare. Dopo ogni utilizzo va lavata, pesa circa 75 grammi ed esiste anche in versione vegetale.