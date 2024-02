Cruscotto, hai sempre sotto gli occhi quel triangolo ma non sai a cosa serve | Ti risparmia un mare di rogne

Hai mai notato che sul cruscotto, accanto al simbolo della benzina rimasta, c’è anche un piccolo triangolo? Ti sei mai chiesto che cosa significa? Saperlo è molto utile perché ti permette di risparmiare.

Per molti guidare è un’azione che viene compiuta con regolarità, se non tutti i giorni. C’è chi usa la macchina per andare a lavoro, mentre chi la usa per fare gite fuori porta, mentre c’è chi la usa solo in caso di necessità, preferendo altri metodi per spostarsi. Qualsiasi sia il motivo che vi porta a utilizzare la macchina, dovreste sempre conoscere la vostra vettura nei dettagli, simboli nell’abitacolo compresi.

Anche se magari si possiede la patente da tanti anni e si guida regolarmente da altrettanti anni, non sempre una persona può affermare con certezza di conoscere tutto della macchina che guida. Sul cruscotto, infatti, sono indicati tantissimi simboli e spesso si conosce il significato solo di quelli più noti.

Per esempio, ci sono certe spie che si accendono solo nel caso qualcosa non stia funzionando correttamente: basti pensare alla spia della cintura di sicurezza, quella dell’impianto dei freni, quella delle portiere rimaste aperte e… quella della benzina.

Cruscotto, cosa significa il triangolo vicino al simbolo della benzina?

Sul cruscotto, proprio vicino agli indicatori della benzina c’è anche un piccolo triangolo. In realtà, questo simbolino non c’è proprio sempre, dal momento che non è obbligatorio per legge, ma è solo un’agevolazione che alcune aziende hanno deciso di inserire nei propri modelli di auto.

In particolare, questo triangolino accanto all’indicatore della benzina viene inserito soprattutto dalle aziende produttrici di auto giapponesi e tedesche, ma non è una regola fissa. Tuttavia, magari anche tu hai questo triangolo sul cruscotto e non l’avevi mai notato, oppure lo avevi notato ma non sapevi cosa significasse.

Cruscotto, il triangolo per indicare il serbatoio

Si tratta di un’indicazione tanto semplice quanto utile: questo triangolo può trovarsi a destra o a sinistra del simbolo della benzina e indica semplicemente se il serbatoio dell’auto si trova a destra o a sinistra. In questo modo, quando vi recate dal benzinaio, sapete già come dovete posizionare l’auto in modo che il tubo del carburante raggiunga il serbatoio nel modo più semplice e veloce possibile.

Può sembrare una sciocchezza, ma in realtà è un’indicazione molto utile perché la posizione del serbatoio può variare a seconda di marca e modello di auto che si possiede. Inoltre, se si sa in precedenza dove si trova, si evita di dover fare dei giri inutili con l’auto, che a lungo andare possono tramutarsi non solo in una perdita di tempo, ma anche in una perdita di denaro.