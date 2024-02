Se non fai sesso col tuo partner ti è concesso avere l’amante | Lo dice la legge

Fa discutere una sentenza della Corte di Cassazione: marito autorizzato a tradire la moglie causa mancanza di rapporti, ecco cos’è accaduto.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha sollevato un dibattito intorno alla questione della sfera sessuale nel contesto del diritto di famiglia.

La sentenza ha accolto il ricorso di un uomo che, trovandosi in una situazione di mancanza di rapporti sessuali coniugali, aveva deciso di intraprendere una relazione extraconiugale.

Tale decisione ha portato alla separazione tra i coniugi, con l’accusa di addebito della separazione mosso alla parte maschile.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, sostenendo l’importanza della tutela della sfera sessuale e riconoscendo il diritto del coniuge a cercare soddisfazione fuori dal matrimonio in caso di mancanza di intimità coniugale: una sentenza che ha lasciato tutta Italia a bocca aperta.

Il ribaltamento di una sentenza fa la storia

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nel contesto di una richiesta di separazione con addebito, è compito della parte richiedente dimostrare che il comportamento del coniuge è contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e che tale comportamento ha reso intollerabile la convivenza. Inoltre, l’onere della prova riguarda anche l’obbligo di fedeltà, e chi contesta l’infedeltà deve dimostrare che la crisi matrimoniale è precedente all’atto di infedeltà. Nel caso specifico portato davanti alla Corte di Cassazione, l’uomo aveva giustificato la sua infedeltà con il fatto che la moglie non gli concedeva rapporti sessuali, una situazione confermata durante il processo stesso.

La Corte ha riconosciuto la legittimità di tale difesa, ribaltando la decisione precedente e rimandando la questione alla Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione. Questa sentenza solleva importanti questioni riguardo ai diritti dei coniugi all’interno del matrimonio. Se da un lato la fedeltà è un principio fondamentale del matrimonio, dall’altro è essenziale riconoscere l’importanza della sfera sessuale e il diritto di ogni individuo a cercare soddisfazione e intimità. La mancanza di rapporti sessuali può avere un impatto significativo sulla qualità della vita coniugale e sulla salute emotiva e psicologica dei partner.

La necessità di un’educazione affettiva, oggi più che mai

Inoltre, la sentenza evidenzia la necessità di un equilibrio tra la tutela della fedeltà e il riconoscimento dei diritti individuali. È importante considerare le circostanze specifiche di ogni caso e valutare se la mancanza di intimità coniugale costituisca una giustificazione sufficiente per l’infedeltà. In alcuni casi, potrebbe essere necessario esaminare le cause sottostanti alla mancanza di rapporti sessuali e cercare soluzioni che possano migliorare la relazione coniugale senza violare i principi di fedeltà.

Questa sentenza della Corte di Cassazione solleva anche interrogativi su come la società e il sistema legale affrontino le questioni legate alla sfera sessuale e alla relazione di coppia. È importante promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione riguardo alla diversità delle esperienze sessuali e delle relazioni, così come garantire un trattamento equo e rispettoso per tutti i membri della famiglia.