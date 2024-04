Renault Captur difetti: questi sono i principali problemi da affrontare

SUV compatto amatissimo, la Renault Captur ha alcuni difetti che è bene conoscere prima dell’acquisto: ecco quali sono.

La Renault Captur, apprezzata per il suo design moderno, la tecnologia avanzata e la versatilità, è un SUV compatto che ha conquistato il mercato italiano.

Presente sul mercato da sette anni e giunto alla sua seconda generazione, il crossover Renault Captur è molto amato anche per le dimensioni contenute e il prezzo accessibile. Tuttavia, come ogni veicolo, presenta alcuni difetti che è importante conoscere prima dell’acquisto

Cerchiamo quindi di capire insieme quali sono i principali problemi che gli utenti hanno riscontrato in questo SUV, individuando i difetti della Renault Captur e le potenziali soluzioni disponibili.

Renault Captur: i punti di forza

Prima di approfondire i difetti della Renault Captur, è importante sottolineare i suoi punti di forza. Questo crossover, infatti, offre un’ottima maneggevolezza ed è la soluzione ideale per chi cerca un veicolo versatile per la città e per viaggi brevi.

La seconda generazione della Renault Captur, inoltre, vanta interni moderni e flessibili, con un divanetto posteriore scorrevole che permette di modulare lo spazio in base alle esigenze. Il bagagliaio è capiente e versatile, mentre lo stile accattivante e le dotazioni tecnologiche avanzate per la sicurezza completano il quadro.

Renault Captur: i difetti

Nonostante i suoi pregi, la Renault Captur presenta alcuni difetti che meritano attenzione:

Interni: Le finiture in plastica degli interni, derivate dal modello Nissan Juke, potrebbero non essere apprezzate da tutti.

Trazione: La Captur è disponibile solo con trazione anteriore, un limite per chi cerca prestazioni su terreni accidentati.

è disponibile solo con trazione anteriore, un limite per chi cerca prestazioni su terreni accidentati. Sistema Stop&Go: Il sistema a volte non funziona correttamente, creando disagi in fase di guida.

Computer di Bordo: Su alcuni modelli, il computer di bordo presenta malfunzionamenti nella rilevazione dei consumi, problema risolvibile con un aggiornamento del firmware.

Sistema Audio: In alcuni casi, il sistema audio DAB non rileva le stazioni radio e necessita di un intervento in officina.

Cinghia di Distribuzione: La sostituzione della cinghia di distribuzione, obbligatoria ogni 6 anni o 150.000 km, rappresenta un costo aggiuntivo da considerare.

Guarnizioni Porte Posteriori: Alcune segnalazioni lamentano infiltrazioni d’acqua dalle portiere posteriori a causa di guarnizioni difettose.

Inoltre, le varianti GPL e diesel della Renault Captur presentano difetti specifici. Nel caso del GPL, alcuni utenti hanno riscontrato prestazioni del motore non ottimali a bassi regimi (sotto i 2.000 giri), mentre per il modello diesel il problema principale è rappresentato dal consumo elevato d’olio dovuto a una depressione eccessiva nella camera di combustione. In conclusione, la Renault Captur rimane un SUV compatto interessante, con diverse qualità che la rendono appetibile sul mercato, tuttavia, è fondamentale conoscere i difetti sopraelencati per fare una scelta d’acquisto consapevole.