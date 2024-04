Tempi di Consegna Auto: si allungano ancora con gravi ritardi | Questi modelli a rischio

I tempi di consegna auto si stanno allungando ancora: ecco quali sono i modelli con i tempi di attesa più lunghi.

Nel dinamico panorama dell’industria automobilistica, i tempi di consegna delle auto, specialmente dei modelli elettrici, stanno diventando sempre più lunghi e problematici.

Oltre a fattori esterni che incidono sul mercato stesso, come la carenza di semiconduttori e gli strascichi della pandemia, la crescente popolarità delle vetture elettriche, come alcuni ultimi modelli Volvo, ha portato a un’eccezionale richiesta di auto, con tempi di attesa che si stanno allungando a dismisura.

Ma quali sono i modelli di auto con i tempi di consegna più lunghi?

Tempi di Consegna Auto: il SUV elettrico più atteso

Nonostante i recenti report che suggeriscono un rallentamento della domanda di veicoli elettrici, le nuove proposte di Volvo stanno sfidando le aspettative. In particolare, i modelli EX30 ed EX90 stanno attirando un’attenzione eccezionale da parte dei consumatori, con tempi di attesa che si avvicinano a quelli di auto sportive di alto livello come Ferrari.

Ad esempio, l’interesse per il SUV elettrico di punta di Volvo, l’EX90, continua a crescere, nonostante sia stato presentato ormai quasi due anni fa. Acclamato come “il veicolo più sicuro” mai prodotto da Volvo, l’EX90 a sette posti continua ad accumulare ritardi nella produzione, annunciati sin dallo scorso maggio, a causa delle complessità del codice software.

Tempi di Consegna Auto: gli altri modelli a rischio

L’EX90 non è l’unico modello a sperimentare una domanda così alta. In Germania, i clienti devono affrontare tempi di attesa fino a quattro mesi per il modello più accessibile di SUV elettrico Volvo, l’EX30. Dal suo lancio a dicembre, Volvo ha venduto 5.863 unità EX30 nei primi due mesi del 2024, contribuendo alla quota di vendite di veicoli elettrici più alta mai registrata dal marchio.

In ogni caso, Volvo è determinata a gestire la situazione, assicurando ai clienti che, nonostante i ritardi, i prodotti saranno consegnati. Alex Zurhausen, responsabile del business online di Volvo in Germania, ha sottolineato l’impegno strategico dell’azienda nel mantenere la fedeltà dei clienti nonostante i tempi di attesa prolungati. La società si impegna a garantire che l’esperienza del cliente rimanga positiva nonostante le sfide nella catena di approvvigionamento.