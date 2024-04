Commessa: quanto guadagni di stipendio per un part time 24 ore

Lavorare come commessa part time: quanto si guadagna, quali sono le mansioni e i livelli professionali che fanno crescere lo stipendio.

Il lavoro di commessa è una delle professioni più diffuse nel settore della vendita al dettaglio, offrendo opportunità sia a chi cerca una prima esperienza lavorativa che a coloro che aspirano a una posizione lavorativa capace di conciliare il contatto con il pubblico e la flessibilità oraria.

Tuttavia, la varietà di mansioni e le differenze contrattuali rendono necessario uno sguardo approfondito sul quadro retributivo della commessa, specialmente per chi preferirebbe un impiego part-time di 24 ore settimanali.

Vediamo quindi insieme a quanto ammonta lo stipendio per un part time di 24 ore da commessa, i fattori che lo influenzano, le mansioni e i livelli professionali.

Lavorare come commessa: mansioni e livelli professionali

Le mansioni di una commessa variano notevolmente a seconda del livello professionale e del tipo di negozio. In generale, le attività principali includono:

Assistenza alla clientela: accoglienza, consulenza, gestione delle casse e dei pagamenti.

Cura del negozio: riordino della merce, esposizione dei prodotti, mantenimento dell’ordine e della pulizia.

Gestione del magazzino: controllo delle scorte, ordini di nuovi prodotti, gestione dei resi.

Attività amministrative: compilazione di documenti, gestione dei dati di vendita.

Queste mansioni, insieme ai livelli professionali, influenzano direttamente lo stipendio, che è definito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il Commercio e Terziario. Tale contratto stabilisce retribuzioni differenziate per ciascun livello, basate sulle competenze acquisite e le responsabilità assunte.

Stipendio part time 24 ore commessa

Lo stipendio di una commessa part-time con 24 ore settimanali varia in base a diversi fattori, tra cui:

Livello di inquadramento professionale: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del Commercio e Terziario stabilisce diverse fasce retributive associate a differenti livelli professionali. Maggiore è il livello di responsabilità e competenze richieste, più alto sarà lo stipendio .

. Tipologia di negozio: lo stipendio può variare a seconda se si lavora in un piccolo negozio, in un punto vendita di un franchising, in una boutique di lusso o in un’azienda della grande distribuzione organizzata. In generale, le grandi catene e i negozi di lusso offrono retribuzioni più elevate.

può variare a seconda se si lavora in un piccolo negozio, in un punto vendita di un franchising, in una boutique di lusso o in un’azienda della grande distribuzione organizzata. In generale, le grandi catene e i negozi di lusso offrono retribuzioni più elevate. Area geografica: la zona geografica in cui si trova il negozio può influenzare lo stipendio . In genere, nelle grandi città e nelle zone con un costo della vita più alto, le retribuzioni tendono ad essere più elevate.

. In genere, nelle grandi città e nelle zone con un costo della vita più alto, le retribuzioni tendono ad essere più elevate. Esperienza lavorativa: un’esperienza pregressa nel settore vendite o nel ruolo specifico di commessa può comportare un aumento dello stipendio.

Considerando questi fattori, lo stipendio mensile netto di una commessa part-time con 24 ore settimanali può variare tra i 700 e i 1.200 euro. Ad esempio, una commessa part-time in un negozio di abbigliamento di medie dimensioni in una piccola città potrebbe guadagnare circa 850 euro al mese, mentre una commessa con esperienza in una boutique di lusso a Roma può arrivare a percepire uno stipendio netto mensile di 1.100 euro.