Casa di riposo: i prezzi variano da regione a regione | Ecco la lista completa

La lista completa dei prezzi delle case di riposo regione per regione, sia convenzionate che private, per fare una scelta consapevole.

Le case di riposo sono strutture, pubbliche o private, che accolgono anziani parzialmente autosufficienti che necessitano di assistenza e supporto.

Le case di riposo offrono un’ampia gamma di servizi per garantire agli ospiti un soggiorno confortevole e sicuro, tra cui: alloggio in camere singole o doppie, con servizi privati, assistenza sanitaria di base, servizi di ristorazione, attività di socializzazione e animazione, servizi di lavanderia e parrucchiere, assistenza sanitaria specialistica (solitamente a pagamento) e assistenza nelle attività quotidiane.

Le case di riposo rappresentano quindi una valida soluzione per gli anziani che necessitano di assistenza e compagnia. Tuttavia, i costi possono variare significativamente da una regione all’altra in Italia. Scopriamo insieme quali sono i fattori che influenzano i prezzi delle case di riposo e quali sono le tariffe medie nelle diverse zone del paese.

Casa di riposo: i prezzi in Italia

Le case di riposo sono una soluzione sicura e confortevole per gli anziani, che garantisce assistenza e servizi adeguati alle loro esigenze. Tuttavia, è importante considerare che i prezzi possono differire notevolmente sia a seconda della regione in cui si trova la struttura che ad altri fattori, tra cui il grado di autosufficienza degli ospiti, i servizi offerti dalla struttura, la sua ubicazione (centro città, periferia o provincia) e il livello di lusso della residenza.

Come abbiamo visto, quindi, le tariffe medie mensili per le case di riposo variano notevolmente in base alla regione in cui si trovano. Ad esempio, nelle regioni settentrionali come la Lombardia e il Piemonte, i prezzi medi possono superare i 2.000 euro al mese per le strutture private, mentre al Sud, come in Campania e in Puglia, si possono trovare tariffe più accessibili intorno ai 1.200-1.900 euro al mese.

Casa di riposo, i prezzi regione per regione

Ecco una panoramica dei prezzi medi convenzionati e privati delle case di riposo nelle varie regioni italiane:

Valle d’Aosta: €1.420 (convenzionato) / €2.195 (privato)

Piemonte: €1.320 (convenzionato) / €2.130 (privato)

Liguria: €1.420 (convenzionato) / €2.485 (privato)

Lombardia: €1.450 (convenzionato) / €2.400 (privato)

Trentino-Alto-Adige: €1.370 (convenzionato) / €2.250 (privato)

Veneto: €1.230 (convenzionato) / €2.370 (privato)

Friuli-Venezia-Giulia: €1.500 (convenzionato) / €2.320 (privato)

Emilia Romagna: €1.440 (convenzionato) / €2.420 (privato)

Toscana: €1.530 (convenzionato) / €2.330 (privato)

Umbria: €1.400 (convenzionato) / €2.100 (privato)

Marche: €1.370 (convenzionato) / €2.190 (privato)

Lazio: €1.437 (convenzionato) / €2.250 (privato)

Molise: €1.200 (convenzionato) / €1.700 (privato)

Campania: €1.300 (convenzionato) / €1.900 (privato)

Puglia: €1.200 (convenzionato) / €1.900 (privato)

Basilicata: €1.150 (convenzionato) / €1.700 (privato)

Calabria: €1.200 (convenzionato) / €1.700 (privato)

Sardegna: €1.440 (convenzionato) / €2.130 (privato)

Sicilia: €1.200 (convenzionato) / €1.800 (privato)

Abruzzo: €1.410 (convenzionato) / €1.800 (privato)

La scelta di una casa di riposo per un anziano è una decisione importante che deve tener conto non solo delle esigenze del residente, ma anche delle proprie capacità finanziarie e delle tariffe praticate nella regione di interesse. Con questa lista completa dei prezzi medi, speriamo di fornire una guida utile per coloro che si trovano ad affrontare questa delicata scelta.