Gratta e vinci 10 euro: vince e scoppia a piangere | 2 milioni di euro nel cuore della Romagna

Compra un Gratta e vinci 10 euro e vince 2 milioni: l’incredibile vittoria con il Turbo Cash di un giovane imprenditore di Faenza.

Giocare 10 euro e vincere ben 2 milioni di euro, è qualcosa di indimenticabile, un sogno che diventa realtà.

Un giovane imprenditore faentino ha vinto la cifra stratosferica di 2 milioni di euro con un semplice Gratta e vinci da 10 euro. La schedina fortunata, un Turbo Cash, è stata acquistata sabato 27 aprile presso il bar tabacchi Matrix di Faenza (Ravenna), conosciuto anche come Bar della Punta.

Si tratta di una delle maggiori vincite nel territorio faentino con i Gratta e Vinci. Ad aggiudicarsi il ricco bottino è stato un cliente abituale del locale, un giovane piccolo imprenditore residente in zona.

Gratta e Vinci 10 euro: l’incredibile vincita

Il titolare della tabaccheria, ancora incredulo per l’evento eccezionale, ha raccontato al Corriere: “Il cliente ha comprato una schedina del Turbo Cash da 10 euro, come era solito fare di tanto in tanto. Poi se ne è andato senza “grattarla”, abituato a farlo nella comodità di casa. Dopo qualche ora, in serata, è ritornato per chiedere conferma, non credeva al colpo di fortuna. Così, insieme l’abbiamo controllata con la dovuta calma, per scoprire che era tutto vero: i 2 milioni di euro erano suoi!”.

La vincita è stata un vero e proprio colpo di fortuna per il giovane imprenditore, che ha preferito mantenere l’anonimato. L’emozione è stata tanta, e le lacrime di gioia non sono tardate ad arrivare. Un momento indimenticabile che rimarrà impresso per sempre nella sua memoria.

Gratta e Vinci 10 euro: il Turbo Cash

Il Turbo Cash è un biglietto Gratta e Vinci da 10 euro con un premio massimo di 2.000.000 Euro. Da sempre molto amato dai giocatori anche occasionali, le regole del Turbo Cash sono molto semplici: se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “GO”, trovi, una o più volte, uno o più numeri vincenti vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno delle aree “2X, 5X e 10X”, trovi, una o più volte, uno o più numeri vincenti vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il rispettivo moltiplicatore.

Nel caso del Turbo Cash, le probabilità di vincere il premio massimo di 2 milioni di euro sono di 1 su 8.880.000 biglietti. Per premi da € 501 a € 10.000 la probabilità di vincita è di 1 biglietto ogni 9.867, mentre per premi fino a € 500 la probabilità di vincita è di 1 biglietto ogni 6,17 esclusi i premi eguali al costo della giocata. Nonostante le probabilità siano basse, ciò dimostra che il colpo di fortuna può capitare a chiunque. Resta solo da chiedersi: chi sarà il prossimo fortunato vincitore?