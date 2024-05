Stipendi Rai: quanto guadagnano i dipendenti nel 2024 | La cifra è impensabile

Stipendi Rai: scopri quanto potrebbero guadagnare i dipendenti Rai nel 2024 e gli stipendi delle altre figure professionali.

La Rai, l’azienda radiotelevisiva pubblica italiana, conta oltre 11.000 dipendenti distribuiti in diverse sedi in tutto il Paese.

Nel 2024, la domanda sorge spontanea: quanto guadagna un dipendente Rai? La risposta non è univoca, in quanto gli stipendi variano considerevolmente a seconda di diversi fattori, tra cui la posizione lavorativa, l’anzianità di servizio e il livello di qualifica.

In questo articolo approfondiremo gli stipendi Rai nel 2024, analizzando le fasce di retribuzione a seconda della posizione lavorativa e dell’esperienza.

Stipendi rai: quanto guadagna un dipendente

Secondo i dati più recenti disponibili, i dipendenti della RAI possono aspettarsi una paga che varia notevolmente in base alla loro posizione lavorativa e all’esperienza. Ad esempio, per un impiegato, lo stipendio base può oscillare tra i 25.600 e i 38.900 euro annui.

Questa cifra comprende sia lo stipendio base che eventuali voci di compenso aggiuntivo, che possono raggiungere fino a 1200 €, tra cui:

Indennità di turno – per chi svolge lavoro notturno, festivo o domenicale

Indennità di trasferta – per chi è chiamato a lavorare fuori sede

Indennità di funzione – per ruoli con particolari responsabilità

Bonus di produzione – per il raggiungimento di determinati obiettivi

Stipendi rai: le altre figure professionali

Per avere un’idea più concreta, ecco alcuni esempi di stipendi mensili lordi medi per alcune figure professionali in Rai:

Tecnico della produzione 20.000 €-28.000 €

Impiegato amministrativo 25.033 €-40.000 €

Giornalista professionista – 60.000 €-90.000 €

Impiegato Tecnico 15.000 €-35.000 €

Assistente di redazione 18.000 €-23.000 €

Sound Designer 31.500 €-42.000 €

Film Maker 47.500 €-48.000 €

Impiegato ufficio 15.600 €-24.000 €

In definitiva, i salari dei dipendenti Rai nel 2024 riflettono una gamma diversificata di compensi, che tengono conto di vari fattori come posizione lavorativa, esperienza e performance individuali. Sebbene le cifre possano sembrare notevoli, è importante ricordare che gli stipendi Rai sono in linea con quelli di altre aziende pubbliche di grandi dimensioni in Italia.