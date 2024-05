Stage o tirocinio: quali sono le differenze e come vengono retribuiti

Spesso confusi tra loro, stage e tirocinio sono due esperienze formative ben diverse: ecco le differenze e la retribuzione.

Nel percorso verso il mondo del lavoro, lo stage e il tirocinio sono tappe fondamentali che offrono l’opportunità di acquisire competenze direttamente sul campo. Tuttavia, stage e tirocinio sono due esperienze formative spesso confuse tra loro, ma che presentano alcune differenze sostanziali.

Entrambi, infatti, offrono l’opportunità di acquisire competenze pratiche in un ambiente lavorativo reale, ma si distinguono per alcuni aspetti chiave, tra cui gli obiettivi, i requisiti e la retribuzione.

Cerchiamo quindi di capire insieme le differenze tra stage e tirocinio e le modalità di retribuzione adottate per entrambi.

Le differenze tra stage e tirocinio

La differenza principale tra stage e tirocinio risiede nella loro obbligatorietà. Il tirocinio è spesso un requisito obbligatorio per il completamento di un percorso di studi o per l’abilitazione all’esercizio di una professione. Lo stage, invece, è un’esperienza formativa facoltativa, volta ad acquisire competenze e ad orientarsi nel mondo del lavoro.

In particolare, il tirocinio si articola in diverse forme, tra cui quello curriculare, extracurriculare, professionale e formativo attivo. Questi possono essere integrati nel percorso universitario, fornendo crediti formativi necessari per il conseguimento del diploma di laurea, o essere intrapresi come requisito per professioni specifiche, come nel caso degli avvocati. Durante il tirocinio, ad eccezione di quello extracurriculare, lo studio si accompagna al lavoro, con un programma concordato tra il tirocinante e l’ente promotore o l’azienda.

Differenze tra stage e tirocinio e retribuzioni

Gli stage, invece, possono essere formativi, di inserimento/reinserimento o a favore di soggetti svantaggiati. Questi offrono un’opportunità di orientamento nel mondo del lavoro e possono durare fino a sei o dodici mesi, a seconda della tipologia. Anche negli stage è previsto un programma formativo concordato tra l’azienda e lo stagista, offrendo un’esperienza pratica mirata e orientata agli obiettivi di apprendimento.

Un elemento importante da considerare è che né lo stage né il tirocinio implicano un contratto tra le parti né una retribuzione con busta paga. Tuttavia, è previsto un rimborso minimo di 300 € lordi per entrambe le tipologie. Le aziende che non rispettano questa disposizione sono soggette a sanzioni significative. In conclusione, sebbene spesso confusi, stage e tirocini presentano differenze significative sia in termini di natura che di scopo. Comprendere queste distinzioni è essenziale per individuare l’opportunità formativa più adatta alle proprie esigenze e obiettivi di carriera.