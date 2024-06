Maxi assunzioni Poste Italiane: non perdere altro tempo | Oltre mille assunti

Opportunità di lavoro in Poste Italiane: oltre mille nuove posizioni aperte, ecco quali sono e come fare per candidarsi.

Poste Italiane cerca oltre mille nuovi dipendenti: un’occasione unica per entrare a far parte di una delle più grandi aziende italiane e per iniziare una carriera gratificante in un settore in crescita.

L’accordo sindacale firmato il 5 febbraio 2024 prevede l’assunzione di 1.085 persone in diverse aree aziendali, tra cui Posta, comunicazione e logistica (PLC) e Mercato Privati (MP).

Non perdere questa opportunità: le posizioni aperte riguardano operatori di sportello, consulenti finanziari, addetti di produzione e molti altri profili professionali. Le assunzioni saranno effettuate entro i primi sei mesi del 2024, quindi è importante candidarsi subito per non perdere questa occasione.

Le posizioni aperte in Poste Italiane

Poste Italiane è un’azienda solida e affidabile che offre ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, un pacchetto retributivo interessante e numerose opportunità di crescita professionale. Per quanto riguarda il settore Posta, Comunicazione e Logistica (PLC), Poste Italiane ha pianificato di coprire 335 posizioni. Tra queste, ben 670 sono destinate agli addetti di produzione nei nodi logistici. Inoltre, l’accordo prevede 15 trasformazioni full-time, offrendo ai lavoratori la possibilità di passare da un contratto part-time a uno a tempo pieno.

Il settore Mercato Privati (MP), invece, vedrà l’assunzione di 750 nuovi dipendenti. Questa cifra include 350 specialisti consulenti fiscali, 100 operatori di sportello, 60 trasformazioni full-time e 240 sportellizzazioni. Queste posizioni sono fondamentali per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti ai clienti privati.

Come candidarsi

Se sei interessato a queste opportunità, Poste Italiane offre una piattaforma dedicata alle selezioni di personale, “Lavora con noi”. Qui puoi trovare tutte le posizioni aperte e inviare il tuo curriculum tramite un form online. È un processo semplice e diretto che ti mette in contatto con una delle aziende più importanti d’Italia.

Non perdere questa occasione unica di entrare a far parte di Poste Italiane. Con oltre mille nuove posizioni disponibili, ci sono molte opportunità per trovare il lavoro giusto per te. Visita subito la sezione “Lavora con noi” sul sito di Poste Italiane e invia la tua candidatura. Il tuo futuro professionale potrebbe essere a portata di click!