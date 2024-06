Certificato Anamnestico: cos’è, quando presentarlo e quanto costa

Certificato Anamnestico: una guida completa per sapere cos’è, quando serve, come ottenerlo e quanto costa.

Nella vita di tutti i giorni, può capitare di dover presentare un certificato anamnestico per diverse necessità. Che si tratti di conseguire la patente di guida, rinnovare il porto d’armi o intraprendere un’attività lavorativa specifica, questo documento medico assume un ruolo fondamentale per attestare l’idoneità psicofisica dell’individuo.

Il certificato anamnestico infatti gioca un ruolo cruciale in molte situazioni previste dalla legge, poiché attesta che una persona non presenta condizioni patologiche o fisiologiche che potrebbero compromettere lo svolgimento di specifiche attività.

Scopriamo quindi insieme che cos’è esattamente il certificato anamnestico, quando deve essere presentato, come ottenerlo e quanto costa.

Certificato Anamnestico: cos’è e quando serve

Il certificato anamnestico è un certificato medico che contiene dettagli sullo stato di salute generale di un individuo. Viene rilasciato dopo un accurato interrogatorio (anamnesi) e, se necessario, una visita medica. Il documento serve a attestare l’assenza di condizioni fisiologiche o patologiche che potrebbero compromettere l’esecuzione di determinate attività o impieghi lavorativi, comprese allergie, interventi chirurgici e farmaci assunti.

La presentazione del certificato anamnestico è obbligatoria in diversi contesti. Tra i più comuni troviamo il rilascio o il rinnovo della patente di guida e della patente nautica, nonché il rilascio del porto d’armi, sia per uso venatorio che per difesa personale. Anche alcune professioni specifiche, come quella del tassista, richiedono questo certificato. In tutti questi casi, la normativa vigente stabilisce chiaramente quando e come deve essere presentato il certificato anamnestico.

Come ottenere e quanto costa il certificato anamnestico

Per ottenere il certificato anamnestico, è necessario rivolgersi a un medico, che può essere il proprio medico di famiglia, un medico legale della ASL (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza o un medico abilitato del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Inoltre, il certificato anamnestico ha una validità limitata di tre mesi dalla data di emissione. Questo implica che, se il certificato è necessario per attività ricorrenti, potrebbe essere necessario rinnovarlo periodicamente.

Il costo del certificato anamnestico può variare notevolmente. Generalmente, se il certificato viene rilasciato dai medici delle ASL o del Sistema Sanitario Nazionale, il costo si aggira intorno ai 20-30 euro, ma può variare a seconda della regione. Se invece viene rilasciato dal medico di base, il costo può essere più elevato, spesso intorno ai 50 euro o più, a seconda del professionista. Inoltre, potrebbero esserci costi aggiuntivi per marche da bollo o altre spese amministrative.