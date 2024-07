Auto Elettriche: c’è il bonus per le colonnine domestiche | Ora puoi averla a casa

Bonus colonnine domestiche: arriva il click day! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus per la ricarica delle auto elettriche.

La mobilità elettrica è in continua espansione e sempre più persone scelgono l’auto elettrica come mezzo di trasporto quotidiano. E per facilitare questa transizione ecologica, il governo italiano ha introdotto un bonus molto utile.

Grazie al bonus colonnine domestiche è finalmente possibile ricaricare la propria auto elettrica comodamente a casa. A partire dall’8 luglio 2024, infatti, è possibile prenotarsi online per richiedere il contributo statale che copre fino all’80% delle spese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica.

Scopriamo quindi insieme come accedere a questo bonus e rendere la ricarica della tua auto elettrica più semplice e conveniente.

Bonus colonnine domestiche: le informazioni da sapere

Il bonus colonnine elettriche è un incentivo destinato all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso la propria abitazione. Questo bonus può essere richiesto da:

persone fisiche residenti in Italia – con contributo massimo erogabile di 1.500 euro;

condomini – con contributo massimo erogabile di 8.000 euro per l’installazione di colonnine sulle parti comuni degli edifici.

Questo incentivo rende l’installazione di una colonnina o di una wall box molto più accessibile, riducendo significativamente i costi iniziali e favorendo l’adozione di veicoli elettrici. Tuttavia, i fondi sono limitati, quindi è importante affrettarsi per non perdere questa opportunità. Per il 2024, infatti, il bonus colonnine domestiche dispone di un budget di 20 milioni di euro e le domande saranno evase in ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus, è necessario accedere alla piattaforma dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a partire dalle ore 12 dell’8 luglio. L’accesso è possibile tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta entrati nella piattaforma, sarà necessario compilare un modulo elettronico di richiesta e fornire una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.

Per maggiori informazioni sul bonus colonnine domestiche, è possibile consultare il sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o contattare Invitalia, tramite un modulo di contatto online o chiamando il numero verde gratuito 800 77 53 97, che gestisce la misura per conto del Mimit. Non perdere questa opportunità! Installa una colonnina di ricarica a casa tua e inizia a guidare elettrico!