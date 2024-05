Bonus Senza Isee: questi sono quelli del 2024 a cui si può accedere

Scopriamo quali sono i principali bonus senza ISEE disponibili nel 2024 e come poterli richiedere.

In Italia, numerosi bonus vengono erogati a sostegno dei cittadini in base a specifiche condizioni economiche, spesso utilizzando l’ISEE come parametro per determinare l’ammissibilità e l’entità del beneficio.

Tuttavia, esistono diverse agevolazioni a cui è possibile accedere anche senza ISEE o per le quali non è obbligatorio presentarlo. Molti cittadini, infatti, evitano di calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per varie ragioni, ma questo non impedisce loro di accedere ad alcuni aiuti economici.

Scopriamo quindi quali sono i principali bonus senza ISEE disponibili nel 2024 e come poterli richiedere.

Bonus Senza ISEE: quali sono?

L’Assegno Unico rappresenta una delle principali opportunità per ricevere un sostegno economico senza ISEE. Questa misura eroga un importo mensile alle famiglie con figli fino a 21 anni di età. Sebbene la presentazione dell’ISEE consenta di calcolare l’ammontare del bonus in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, è possibile richiedere l’Assegno Unico anche senza ISEE. In questo caso, verrà erogato l’importo minimo, indipendentemente dal reddito.

Oltre all’Assegno Unico, ecco alcuni altri bonus accessibili senza ISEE o per i quali la sua presentazione non è obbligatoria:

esenzione totale o parziale del pagamento del bollo auto – per l’acquisto di nuove auto elettriche, oppure ibride a basso impatto ambientale. Esenzioni particolari sono anche rivolte alle persone con disabilità oppure ai caregivers che utilizzano questi mezzi per il trasporto di persone disabili

– per l’acquisto di nuove auto elettriche, oppure ibride a basso impatto ambientale. Esenzioni particolari sono anche rivolte alle persone con disabilità oppure ai caregivers che utilizzano questi mezzi per il trasporto di persone disabili esenzione canone Rai – per le persone che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro. Sono inoltre esonerati i diplomatici e i militari stranieri, oppure tutti coloro che non detengono una TV nella propria casa

– per le persone che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro. Sono inoltre esonerati i diplomatici e i militari stranieri, oppure tutti coloro che non detengono una TV nella propria casa bonus asilo nido 2024 – similmente a come accade per l’Assegno Unico, questa agevolazione si può ricevere senza ISEE ma con importo minimo

Come richiedere i bonus senza ISEE

La procedura per richiedere i bonus senza ISEE varia a seconda del beneficio specifico. In generale, è necessario presentare una domanda online o presso gli uffici preposti, allegando la documentazione richiesta. Per alcuni bonus potrebbe essere necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante il reddito e la composizione del nucleo familiare, anche se non è obbligatorio presentare l’ISEE completo.

In conclusione, anche se l’ISEE rappresenta un parametro importante per accedere a numerosi bonus in Italia, diverse agevolazioni sono disponibili anche per chi non dispone di questa attestazione o per i quali la sua presentazione non è obbligatoria. È importante informarsi sulle specifiche condizioni e modalità di richiesta per ogni bonus per poter beneficiare del sostegno economico a cui si ha diritto.