Master Senza Laurea: quali sono come si fa per accedere

Tutto quello che c’è da sapere sui master senza laurea: i diversi tipi, i settori lavorativi e come scegliere quello giusto.

Quando si pensa al proprio percorso formativo, spesso si immagina un iter ben definito che parte dalla scuola elementare e arriva fino al conseguimento della laurea, con la possibilità di proseguire con master o dottorati di ricerca.

Tuttavia, negli ultimi anni, l’offerta formativa si è ampliata notevolmente, includendo anche i master senza laurea: dei corsi post-diploma che permettono di acquisire competenze specifiche e professionalizzanti in svariati settori.

In un mondo in cui le competenze pratiche spesso contano più delle credenziali accademiche, questi master senza laurea aprono le porte a nuove prospettive di carriera per tutti coloro che desiderano specializzarsi in settori specifici.

Master senza laurea, quali sono

I master senza laurea, sono corsi progettati per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola superiore. Contrariamente ai master universitari, questi percorsi sono più orientati alla pratica che alla teoria e spesso includono periodi di stage. Sono ideali per chi desidera avviare rapidamente la propria carriera o acquisire competenze pratiche in settori specifici.

Oltre ai tradizionali master post diploma, esistono anche i corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), che offrono una formazione tecnica approfondita in settori specifici. Questi istituti, della durata di due anni, sono un’alternativa all’università e forniscono un diploma tecnico superiore al termine degli studi.

Master senza laurea: i settori

L’offerta di master senza laurea è molto ampia e copre una vasta gamma di settori lavorativi:

Settore turistico e della ristorazione: reception, cucina, sala bar, etc.

Settore informatico: web development, graphic design, digital marketing, cybersecurity, etc.

Settore meccanico ed elettronico: automazione industriale, meccatronica, impianti elettrici, etc.

Settore del marketing e della comunicazione: social media manager, copywriter, SEO specialist, etc.

Segreteria: amministrazione, contabilità, fatturazione, etc.

Sanità: operatore socio sanitario (OSS), tecnico sanitario , etc.

, etc. Settore commerciale: vendita, customer service, supply chain, etc.

Settore della bellezza e del benessere: parrucchiere, estetista, truccatore, etc.

Settore dell’amministrazione, della contabilità e assicurativo: impiegato amministrativo, contabile, assicuratore, etc.

La scelta del master post diploma più adatto alle proprie esigenze dipende da diversi fattori, tra cui gli interessi personali, gli obiettivi lavorativi e la disponibilità di tempo e risorse. È importante scegliere un corso che sia in linea con le proprie passioni e aspirazioni professionali, ma anche con il tipo di lavoro che si desidera svolgere e con le competenze necessarie per raggiungerlo. Inoltre, i master senza laurea possono avere costi e durate variabili, quindi è importante valutare attentamente anche questi aspetti prima di iscriversi.